Polémica: los jóvenes que no saben quién fue Néstor Kirchner

Néstor Kirchner y Perón.jpg

Otro por su parte consultó si se trataba del futbolista y capitán de la selección argentina en el Mundial 78, Mario Kempes.

Sin embargo, hubo quien estuvo cerca al arriesgar: “Néstor Fernández de Kirchner”.

Esto despertó gran controversia entre los usuarios de TikTok, ante la falta de conocimiento general de la historia nacional reciente. “No entiendo a los que dicen mejor que no sepa, el que no conoce su historia está condenado a repetirla”, observó una de las personas. “Algunos: ‘mejor que no sepan’, pero para, fue un presidente de la Nación, tiene que conocer la historia de su país mínimamente”, apuntó otro.

Mientras que hubo quienes lo tomaron con humor: “¡Qué linda generación! Menos mal que no sepan”, “Al menos uno sabía, aunque equivocó el apellido”, “Néstor Fernández... bueno, se acercó bastante".

"¿Sabes quién?", Néstor Kirchner

La publicación en poco tiempo se volvió viral cosechando más de 50 mil Me gusta. También superó los 1500 comentarios y fue compartida más de 9 mil veces.

El tiktoker custodio de la cultura argentina

El segmento “¿Sabés quién es?” se caracteriza por siempre presentar artistas nacionales de gran renombre, principalmente del rock nacional.

Es así como Giménez ya salió con fotos de Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, entre muchos otros. Además, también ha preguntado por futbolistas estrellas de los 90s sin conseguir que algún joven los reconociera.