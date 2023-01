Polémica por una cuenta en redes sociales que defiende a los rugbiers

rugbiers zarata.jpg

"Basta de condena social. Basta de mentiras. Basta de violencia. Basta de odio", se lee en la descripción de ambas cuentas. En Twitter tiene casi de 6.000 seguidores y en Instagram más de 3.000.

Las historias destacadas tienen una en la que se lee la captura de un hilo de la red social del pajarito que expresa: "A todos como sociedad nos duele lo ocurrido. Fernando podría ser un nieto, hijo o amigo de cualquiera de cualquiera de nosotros... Pero, por otra parte, los ocho acusados también".

"En lugar de desear la tortura o cosas similares a un grupo de seres humanos como todos nosotros, deberíamos aprender que la violencia nunca está bien, ni se puede justificar", continua.

rugbiers zarate.jpg

Sumado al descargo del creador de las cuentas, usuarios también descargan su opinión y se puede observar como algunos defienden a los imputados por el asesinato del joven de 18 años, así como otros le preguntan por qué los defiende: "Duele todo lo ocurrido, pero ellos no son monstruosos", respondió.

"Señora, ellos están haciéndose responsables desde el minuto cero: los privaron de su libertad, no los respetaron sus derechos y los mantuvieron en la cárcel aún sin condena y en medio de una pandemia", manifestó la persona sobre el comentario de una usuaria sobre que los rugbiers "se hagan responsables de sus actos".

Romper el pacto de silencio

El rugbier Luciano Pertossi afirmó este jueves que él no estaba en el lugar donde señalaron los cuatro testigos de la Policía Federal Argentina (PFA) que lo identificaron en un video que era reproducido durante la mañana en el juicio frente al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, en lo que fue la primera declaración de uno de los ocho imputados en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.

"Quiero aclarar algo: yo no estaba ahí", afirmó Pertossi, luego de levantar sorpresivamente la mano en el recinto para pedir la palabra mientras se exhibía en la sala un video con una secuencia de la golpiza a la que fue sometido Fernando, al tiempo que hablaba el perito policial Andrés Bruzzese y el querellante Fabián Améndola le realizaba unas preguntas.

"Luciano Pertossi quiere hacer una declaración", dijo el defensor Hugo Tomei, interrumpiendo la exposición de los testigos, a quienes el tribunal les solicitó que se retiraran de la sala para darle la palabra al imputado.

caso fernando baez sosa juicio rugbiers - luciano pertossi

Fue entonces que Pertossi se levantó y se sentó frente a los jueces para hacer esa aclaración y adelantar que no iba a responder las preguntas que le hizo en ese momento uno de los fiscales, Gustavo García.

"Yo aclaré eso. No quiero responder ninguna otra pregunta. No se molesten en hacer otra pregunta. No voy a responder", esgrimió en su escueta declaración ante los jueces.

El fiscal insistió en preguntar quién era entonces la persona vestida de negro que aparecía en los videos exhibidos durante la audiencia, a lo que el rugbier reiteró: "No voy a responder".

La declaración del más chico de los imputados Pertossi es la primera que realiza uno de los rugbiers acusados durante el debate oral al que son sometidos por el crimen del estudiante de abogacía.