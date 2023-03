Polémica y cruces por los fondos municipales de Plottier

Los vecinos de Plottier hace casi una semana que no tienen recolección de residuos , tampoco funciona la oficina de recaudaciones y otras áreas de la comuna. El problema se originó tras el inicio de un paro por parte de los empleados municipales que no cobraron el segundo bono de 40 mil pesos acordado entre el Gobierno provincial y los gremios, para todos los empleados estatales, incluidos los municipales. La situación generó además un cruce de declaraciones por las supuestas responsabilidades entre la intendenta Gloria Ruiz -de licencia política por su candidatura como vice en la fórmula con Rolando Figueroa-, y el concejal, Claudio Pinilla , a cargo del Ejecutivo de manera interina.

claudio pinilla concejo deliberante de plottier gentileza

Además, el dirigente de la fuerza que lidera Andrés Peressini aseguró que tanto Gelós, como otros de los funcionarios de la cartera de Ruiz, "no atienden el teléfono" y dijo que "no tengo forma de trabajar" si los funcionarios de Ruiz no cumplen con sus funciones. "La situación es tremenda porque no me atienden el teléfono, no están en sus oficinas, pero por la tarde están repartiendo folletos de una campaña política de la intendenta”, agregó Pinilla.

En diálogo con LMNeuquén, la intendenta en uso de su licencia, Gloria Ruiz, explicó que el primer pago del bono de 40 mil pesos para los trabajadores municipales lo pudo enfrentar con fondos propios ya que venía de los pagos anticipados de los vecinos de las tasas y advirtió que, ya en esa oportunidad, le dijo a los dirigentes gremiales que el mes siguiente no iba a poder hacerlo por lo que ya había presentado un pedido de fondos al gobierno provincial.

"Hay un compromiso económico entre el Gobierno provincial y los estatales. Yo no me senté con los sindicatos para hablar de cuánto podía brindar de un aumento salarial. Fue el Ejecutivo provincial el que lo hizo y lo hizo extensivo a los municipios pero después discrimina a Plottier y no nos envía los fondos", indicó Ruiz, quien aseguró que el Gobierno provincial sí efectuó ese apoyo a otras localidades.

servicios públicos de plottier Los camiones recolectores de basura estacionados. gentileza

Ruiz destacó que siempre estuvo en la "vereda de enfrente" del gobierno de Omar Gutiérrez por reclamar lo que le corresponde a su ciudad y aseguró que en estos "tiempos electorales" se siente aún más la distancia.

Con respecto a las acusaciones de Pinilla dijo que el actual intendente "seguramente desconocía" los lineamientos del acuerdo de Provincia y gremios estatales, y consideró que "debería sentarse en la Casa de Gobierno hasta que le den una respuesta concreta con la transferencia de los fondos comprometidos y garantizar los servicios a los vecinos y vecinas".

SFP Gloria Ruiz Intendenta de Plottier y candidata (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

El segundo bono de 40 mil pesos representa en Plottier, según confirmó Ruiz, 38 millones de pesos. "¿Quiere asfixiarnos, que nos arrodillemos ante él? ¿Y le supliquemos? El gobernador tiene que cumplir con el pago y Pinilla debe exigírselo", destacó.

"Hay que ser respetuoso y serio con el mensaje, porque esto nos afecta a todos, tiene que dejar de lado la chicana política y resolver el problema. Yo tengo siete bolsas de basura en la puerta de mi casa. Pinilla se piensa que con esto me afecta a mí, y claro que me afecta a mí, pero también a él y a todos los vecinos de Plottier", lanzó la intendenta en uso de licencia.

ate plottier gentileza

Sin recolección de residuos

El paro por la falta de pago del segundo bono comenzó el jueves pasado por parte del gremio SEMP y aunque este martes ese gremio firmó un acta acuerdo con Pinilla y levantó la medida, ATE sigue de paro hasta que todos sus trabajadores hayan cobrado lo acordado.

La secretaria general de ATE de la seccional Plottier, Pilar Sagredo, afirmó a LMN que no retomarán las actividades hasta tanto hayan recibido el pago de los 40 mil pesos que debieron haber cobrado el pasado 17 de marzo.

"Nuestro secretario general (Carlos Quintriqueo) está gestionando que la Provincia envíe los fondos a la Municipalidad de Plottier. Todos hacen campaña y nosotros estamos en el medio, necesitamos que se nos pague el bono que estaba comprometido en el acta provincial, estamos de paro desde el 17 y hasta que cobremos el bono", insistió la dirigente.