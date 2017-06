Polémico pedido por la ley de trombofilia

La actriz de 42 años está embarazada de su tercer hijo y diagnosticada con trombofilia, motivo por el cual debe inyectarse heparina todos los días. Con una impactante publicación donde muestra la panza llena de moretones, hizo un descargo por el petitorio de la ley de trombofilia: “Tengo trombofilia. Todas las mañanas me inyecto heparina. Sin eso mi bebé no puede vivir. Mi obra social me cubre todo el tratamiento. Pero hay mujeres que no tienen acceso a una obra social y pierden a sus bebés”.