Polémico: policías hicieron una fiesta en un puesto de control

Por otro lado, el vocero de la policía dijo que “se investiga si hubo o no fiesta clandestina, las actuaciones dan cuenta que posiblemente hubo una reunión no autorizada y es eso lo que se investiga”, y agregó que “se investiga si efectivamente una de las participantes fue la oficial que estaba a cargo de la Sección Protección de Espacios Recreativos y Turísticos, “bici policías”, no tiene un alto rango, pertenece a las primeras jerarquías”.

¿Cuáles serían las sanciones? Según las leyes vigentes, los policías podrían pasar desde días de arresto a ser relegados en el ascenso de jerarquías o segregados de la institución.

En último lugar, el jefe departamental también confirmó que el puesto ubicado en el Balneario Municipal será prontamente trasladado a un nuevo lugar: “Desde el 30 de diciembre la Policía comenzó a acondicionar una oficina en la Unidad Regional N°3 y se espera que en estos días migre el puesto a ese lugar, pero nada tiene que ver con este hecho en particular”, dijo.

Las fotografías se filtraron rápidamente a la prensa pero lo cierto es que hoy se encuentran bajo análisis de la misma fuerza policial. Más allá del escándalo, todavía queda por determinar el alcance del delito cometido, y en todo caso también confirmar que se trata efectivamente de un delito, aunque las pruebas son contundentes.