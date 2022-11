Policía y Gobierno resguardan las rutas en el regreso

operativo finde largo gentileza

Hucha confirmó que en lo que va de la mañana el tránsito es filudo, aunque dijo que esperan que más llegado a la tarde se empiece a demorar.

Por su parte, Javier Soto Mellado, director provincial de Seguridad Vial contó a LMN que especialmente este fin de semana largo coincidió con la fecha donde los crianceros del norte neuquino salen de la invernada hacia la veranada por lo que pusieron un marcha un operativo de prevención e información para que los turistas sepan y respeten la trashumancia.

Soto Mellado explicó que en las rutas se le explicó a los viajeros que podrían encontrarse alguna de las 1500 familias de arrieros que viven en la zona norte y centro de Neuquén por lo que les pidieron prevención. "Si uno se topa en una ruta con un criancero y sus animales debe esperar y retomar el viaje recién cuando los animales hayan pasado, no serán más de 10 minutos los que deberá esperar y si el viajero va con su familia vivirá un momento único y lindo de recordar", destacó el funcionario, quien además recordó que en Neuquén existe una ley que resguarda la trashumancia.

La zona donde hay más arrieros es la de Chos Malal y todo el departamento de Minas, que justamente este fin de semana recibió cientos de turistas con una ocupación hotelera del 100%. "Este fin de semana y el que viene también coincide en los días que las familias trashumantes estarán recorriendo las rutas por lo que incentivamos el operativo para resguardarlos", indicó Soto Mellado, quien además confirmó que hasta este lunes no hubo inconvenientes.

"Nosotros estamos coordinando este operativo y protegiendo a las familias y sus animales, estamos trabajando con la división de tránsito rural de Policía, las direcciones de tránsito en cada una de esas localidades y turismo, quienes informan a los turistas sobre este fenómeno que se extiende hasta febrero", detalló.

La velocidad máxima en estas zonas es de 60 kilómetros por hora y si el automovilista se cruza con un arriero deberá frenar, y en tal caso ir a hablarle para pedirle que le permita el paso.

El director provincial de Seguridad Vial indicó además que durante la jornada de hoy en el final del fin de semana largo tendrán móviles en Chos Malal, Loncopué, que recorren el camino a Pino Hachado, y también hacia Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Piedra del Águila, Zapala, Chos Malal.

Durante la mañana de este lunes indicó que aún los turistas no emprenden el regreso y que seguramente se extenderá su estadía hasta pasado el mediodía. "Necesitamos la concientización y el respeto de todos los conductores de entender que hasta que no lleguen a sus casas no terminan sus vacaciones", concluyó.