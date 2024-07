Alerta Nati: buscan a un adolescente de 16 años

Desde el hogar se radicó la denuncia del caso y ante cualquier información que se tenga de su paradero hay que dar aviso urgente a la Policía.

Vale aclarar que no se ha ofrecido ninguna imagen para difundir del menor y que el mismo no cuenta con celular, por lo que las autoridades del hogar no posee ninguna novedad al respecto.

image.png El alerta Nati lanzada por la fiscalía y la Policía.

¿Qué es Alerta Nati?

Alerta Nati es un protocolo de emergencia implementado para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

Este sistema se activa cuando se reporta la desaparición de una persona y se considera que su vida o integridad física puede estar en peligro.

Según reza la Ley, la autoridad de aplicación es la Policía del Neuquén, que una vez que surge el aviso da la alerta a todos los medios de comunicación y viraliza por redes la búsqueda.

Vale recordar que, en Neuquén, no se dan casos de secuestro de menores, pero hay que ser claros, dado el caso, las primeras 24 horas son claves para la localización.

La misma celeridad para activar la alerta se utiliza para dejarla sin efecto.

Salvo que sea un secuestro extorsivo, donde el tiempo podría estirarse, por lo general todo tiende a ser más breves y su desenlace puede ser es fatal.

La mayoría de los secuestros de niños y niñas son perpetrados por agresores sexuales que suelen abusar y matar a la víctima entre las 2 y 6 horas del rapto.

En el caso de trata de persona con fines de explotación sexual o laboral, cerrar las fronteras y cruces a zonas limítrofes es fundamental. Se estiman 4 horas antes de abandonar la jurisdicción del secuestro, pero dado el caso de Neuquén, en menos de 15 minutos ya podrían estar en Río Negro, solo hay que cruzar un puente.

En estos casos, todo es vértigo. Es por lo que se lanza la alerta y toda la información que se pueda brindar de inmediato es clave.

ciudad judicial neuquen La violación de la niña y las amenazas a la mujer son investigadas por la fiscalía neuquina.

Analizar conductas

Vale aclarar que, en Neuquén, todas las alertas Nati que se han librado este año se han resuelto dentro de las 24 horas.

En su mayoría fueron chicos y chicas que se fueron de la casa a lo de un amigo o amiga, a lo de otro familiar y se han dado casos más complejos que son cuando un padre incumple con una medida de acercamiento o no entrega a su hijo en horario.

Si bien la casuística muestra que no se trataron de casos graves, sí es interesante observar y comprender las conductas desplegadas por esos chicos.

Puede haber mucho material analizar en el contexto de por qué un chico no avisó a sus padres que no volvía o por qué huyó a la casa de un amigo o familiar.

Detrás de estas situaciones puede haber elementos que permita advertir en qué situación se encuentra y dar intervenciones a las autoridades. Es preferible prevenir.