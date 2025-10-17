Buscan a una mujer desaparecida hace más de un mes en Neuquén

La joven tiene 27 años y fue vista por última vez el 14 de septiembre. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra las Personas.

Este 17 de octubre la Policía de Neuquén publicó un llamado de búsqueda urgente de Beatriz del Carmen Cibes . La publicación realizada este viernes a casi un mes de su desaparición indica que la denuncia fue realizada en Comisaría Segunda y está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra las Personas.

El alerta de la búsqueda detalla que la joven tiene 27 años y fue vista por última vez el 14 de septiembre de 2025. Según precisaron, la franja horaria cuando se ausentó fue entre las 14 y las 14:30.

De acuerdo al alerta, la joven mide 1.60 metros, tiene tez morena, cabello largo y oscuro, y ojos marrones. Es de contextura delgada. En el momento de su desaparición, Cibes vestía un jean azul, una campera celeste tipo rompeviento, una remera negra y zapatillas negras marca Nike tipo Jordan.

desaparicion busqueda

Búsqueda de Beatriz del Carmen Cibes

Beatriz del Carmen fue vista por última vez en la zona de la manzana 12 Lote 9 Bº del barrio Cuenca 16 en Neuquén Capital. En la publicación del Facebook de la Policía de Neuquén el tiempo transcurrido desde su desaparición hasta la búsqueda generó comentarios de los usuarios de la red social que pidieron celeridad en la búsqueda, y que la joven aparezca sana y salva.

En tanto, trascendió que la desaparición de Cibes ha sido dada a conocer recién hoy por la Policía debido a que la denuncia fue realizada en las últimas horas. Sin embargo, ni la Policía ni el Ministerio Público Fiscal (MPF) brindaron información sobre el operativo de búsqueda ni la investigación en curso para dar con su paradero.

Según la publicación de ubicación y paradero, el caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Contra las Personas, y la Policía solicita a quienes tengan información relevante que se comuniquen con la Comisaría 2ª de Neuquén al número (299) 442-4063.