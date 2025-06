Carlos Soñé, el monstruo de Cutral Co, vuelve a obtener salidas transitorias

carlos soñe

“En una audiencia llevada adelante en el día de hoy (miércoles), el juez de garantías Gustavo Ravizzoli, resolvió que al condenado se le otorgaran 3 salidas transitorias mensuales con custodia policial permanente”, precisaron desde el Poder Judicial.

La posición de la fiscalía en contra de salidas

Respecto de la queja elevada por la fiscalía en agosto de 2024, indicaron que “lo informado por fiscalía en agosto carecía de prueba suficiente y que la conducta del condenado desde 2017 hasta 2024 durante sus salidas con custodia policial no habían recibido objeciones. La condena vence en el año 2032 y la fiscalía no solicitó revisión de esta resolución”.

El proceso oral inicial en contra de Soñé estuvo presidido por los integrantes de la exCámara Multifueros de Zapala y se dio en medio de un gran tensión debido a que la comunidad de la comarca esperaba una condena ejemplar del monstruo que violó al menor en un domicilio del barrio Parque Industrial, en Cutral Co.

Carlos Soñé violador Cutral Co

Finalmente, el tribunal que intervino le impuso una pena de 30 años de cárcel efectiva por “abuso sexual con penetración continuado agravado por su condición de guardador, abandono de persona agravado por el resultado de muerte y lesiones leves continuadas”.

La muerte de Franquito tras brutal golpiza

La noche del 30 de octubre de 2002, Soñé estaba enfadado y le dio una golpiza a Franco que incluyó una fuerte patada en la panza, ese brutal golpe le desató un cuadro de peritonitis por una ruptura intestinal, eso se comprobó luego.

Al chico lo dejaron tirado en su cama, suponiendo que se recuperaría solo como era la costumbre tras los brutales ataques.

Al otro día a la mañana, Patricia Alonso, la mamá, salió al trabajo y Franco estuvo descompuesto, con vómitos e inapetente propio del cuadro que se le había desatado. Así lo establecieron los forenses.

Recién a las 18 del 31 de octubre, cuando la mamá regresó del trabajo, Agustín le dijo que Franco no estaba bien y ella lo mandó a comprarle una Buscapina. No pensó en llevarlo al hospital, sino comprarle una pastilla para calmar el malestar estomacal. El hospital era un lugar que solían esquivar, más aún si se trataba de Franco.

Las horas que siguieron fueron peores. Soñé volvió a ensañarse con Franco, lo violó, golpeó y quemó con un cigarrillo. En un acto de sadismo extremo.

Cuando el chico se desvaneció, lo bañó con intenciones de borrar los rastros del salvaje ataque y lo volvió a acostar. Soñé y la mujer hicieron lo propio y se pusieron a ver televisión en la cama suponiendo que el pequeño se recuperaría.

Sin embargo, el niño murió y tanto Soñé como la madre del niño, Patricia “Pato” Alonso, buscaron armar una coartada. El relato se derrumbó en forma rápida ante un primer informe médico y, luego, la determinante autopsia. Tanto Soñé como Alonso fueron detenidos y procesados de acuerdo al viejo Código Procesal Penal.

Los reclamos del condenado

Pese a los varios intentos de entrevistar a Soñé, el condenado se mantuvo esquivo de los medios y solo habló una vez en una audiencia realizada el 19 de julio de 2019. Hizo mención al abandono del Estado, pero en ningún momento revisó su conducta o hizo mención a su arrepentimiento por los actos por los cuales fue condenado en 2004.

carlos soñe audiencia.jpg

“Cuando me condenaron me dijeron que iba a tener privilegios para empezar a salir. Llegué a la mitad de la condena y no había preparado nada para mí. No me hicieron tratamiento, no me hicieron seguimiento y me dejaron totalmente tirado como en un depósito. Por eso este Tribunal Impugnación me otorgó las salidas transitorias, por la desidia del Estado que me perjudicó durante tantos años”, detalló.

“Este tribunal dispuso que se me hagan los tratamientos que correspondían para ponerme al día y no lo hicieron. Yo de mi parte señores jueces, al no obtener un resultado favorable para que me traten, mi familia dispuso contratar un psicólogo particular. Esto es algo que el Estado tiene que cumplir y darme. Llevo 17 años preso y solo cuatro veces me vio el gabinete criminológico, entre 10 y 15 minutos. Es inaudito lo que pasa conmigo”, dijo con fastidio el condenado.

“Yo valoro lo que hace el señor fiscal de hacer cumplir la ley. Claro, cumplamos ahora la ley con Soñé, pero no la cumplen con darme tratamiento y nunca la hicieron cumplir en 18 años”, aseveró.