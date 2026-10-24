Culpable: fue acusado el hombre que abusó de sus tres hijos pequeños

Los hechos ocurrieron en diferentes domicilios de Neuquén. Todos eran menores de edad. El sujeto ya había sido condenado por abusar de otra nena del círculo familiar.

El hombre que había sido acusado de abusar sexualmente de sus tres hijos fue declarado culpable y ahora resta conocer cuál será la pena que deberá cumplir. La misma se sumará a otra condena que ya se encontraba purgando, también por abuso , a una nena de su entorno familiar.

El juicio comenzó el martes 20 de octubre y se extendió por cuatro días. En la última jornada se realizaron los alegatos de clausura y las instrucciones para que el jurado popular -compuesto por 12 personas- pase a deliberar. Demoró tan sólo una hora para dar su veredicto final.

Se basaron en las pruebas presentadas durante el proceso judicial, entre las que se encontraban videos de Cámara Gesell y testimonios de familiares y peritos .

Con respecto a una de las víctimas, el acusado fue declarado culpable por un hecho de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con un menor de 18 años.

El Ministerio Público Fiscal neuquino había requerido para el violador una pena de 15 años de cárcel. Sebastián Fariña Petersen

Con respecto a la segunda víctima ,la declaración de responsabilidad fue por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos continuados y agravados por el vínculo, la guarda y la convivencia con la víctima siendo ésta menor de 18 años y también por un hecho de tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la guarda.

Y con respecto a la tercera víctima, el imputado fue encontrado responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado también por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente con un menor de edad.

Los hechos

De acuerdo a información brindada por el Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2023, cuando las víctimas tenían entre 3 y 10 años. Los mismos se dieron a conocer cuando los pequeños se animaron a hablar con su madre, quien realizó la denuncia.

Uno sucedió entre 2016 y 2017, cuando el imputado llamó a su hijo a la habitación de la vivienda familiar y cometió el abuso.

En relación con una de sus hijas, la acusación comprende hechos reiterados entre 2018 y noviembre de 2023. De acuerdo con la investigación, el imputado cometió los abusos cuando estaba a su cuidado, tanto en la vivienda familiar como en otros dos domicilios de familiares en Neuquén capital.

La acusación también incluye un episodio ocurrido entre junio de 2022 y junio de 2023, respecto de otra hija, también menor de edad.

La investigación de la fiscalía señaló que algunas de las situaciones ocurrieron durante la convivencia familiar y otras después de la separación de su padre y su madre

El caso llegó a juicio por jurados a partir de la pretensión punitiva del Ministro Público Fiscal, que anticipó que solicitará una pena superior a los 15 años de prisión.

El acusado ya se encontraba condenado por otros hechos

El acusado llegó al juicio cuando ya se encontraba condenado a 11 años de prisión, pena dictada por el tribunal integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Juan Pablo Encina y la jueza Carina Alvarez en marzo de este año.

En esa oportunidad había sido encontrado responsable de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal continuado agravados por el vínculo, la guarda y la convivencia, siendo la víctima otra nena de su círculo familiar. Esos hechos ocurrieron desde que la pequeña tenía 6 y hasta los 14 años de edad.