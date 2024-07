El angustiante pedido de la mamá de Luciana en Fiscalía: "Son horas desesperantes"

"No es normal que haga algo así", dijo Lila este lunes en las puertas del Poder Judicial. La joven está desaparecida desde el sábado 13 de julio.

Lila, la mamá de Luciana, no tiene noticias ni respuestas sobre el reclamo que llevan desde el sábado 13 de julio, cuando se vio por última vez a su hija. "Me dicen que la están buscando las 24 horas", afirma, aunque esto no parece estar dando resultados y eso inquieta cada vez más.