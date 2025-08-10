Femicidio en el oeste de Neuquén: hallan muerta a una joven y detienen a su pareja

Una mujer de unos 25 años fue encontrada sin vida en Melipal. El Ministerio de Seguridad confirmó que es una agente de la fuerza.

Una joven de aproximadamente 25 años fue hallada sin vida este domingo en una vivienda del sector Gastronómico del barrio Melipal, en el oeste de la ciudad de Neuquén. El Ministerio Público Fiscal investiga el caso como un posible femicidio y hay una persona detenida. Sería la pareja de la joven.

Según pudo confirmar LMNeuquén de fuentes policiales, el hecho ocurrió en una vivienda de ese sector indican pasadas las 3 de la madrugada. Vecinos escucharon golpes, gritos y ruidos que llamaron su atención.

Oficialmente, el Ministerio de Seguridad de la Provincia informó que, en horas del mediodía de este domingo, personal policial acudió a un domicilio del barrio Gastronómico de la ciudad de Neuquén, donde se halló sin vida a "una agente de la Policía provincial".

La intervención se originó a partir de un requerimiento de la Comisaría Nº 3, tras advertirse que la funcionaria no se había presentado a cumplir con su servicio. Una comisión policial se hizo presente en el lugar y constató la situación, dando inmediata intervención a la Fiscalía de Delitos contra las Personas.

Femicidio calle Beethoven oeste neuquino Según se informó, el femicidio habría ocurrido en las inmediaciones de las calles Beethoven y Pérez Novella.

El hecho aún se encuentra en proceso de investigación. En el marco de las primeras diligencias, la pareja de la víctima fue demorado y se encuentra alojado en la Comisaría Nº 21, a disposición de la Justicia. La fiscal a cargo dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

“Se escuchaban cosas fuertes, como discusiones y después silencio”, relató un testigo. Ante la situación, algunos residentes llamaron a la Policía.

Personal policial se acercó a la vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles Beethoven y Perez Novella, y golpeó las manos para intentar ser atendido, pero al no obtener respuesta, se retiró.

Presunto femicidio: detuvieron a su pareja

Cerca del mediodía, los efectivos volvieron al domicilio y se encontraron con la trágica escena: la joven estaba muerta. Minutos después, detuvieron a su pareja como principal sospechoso.

La fiscal Guadalupe Inaudi -quien tomó el caso- le está tomando declaración a testigos y a personas que podrían estar vinculadas a los hechos; en tanto se preserva la escena para el trabajo del Gabinete de Criminalística y el Cuerpo Médico Forense.

La investigación está en curso y, por el momento, no se brindaron más detalles sobre las circunstancias del hecho ni sobre la causa de muerte.

126 femicidios en lo que va del 2025

Lamentablemente los femicidios en Argentina siguen en aumento. Según los últimos registros del Observatorio "Ahora que si nos ven", del 1° de enero al 30 de junio se contabilizaron 126 femicidios, lo que indica un femicidio cada 34 horas. A su vez, el organismo reveló que hubo un total de 198 intentos de femicidios.

El 16% de las víctimas habrían realizado una denuncia y 114 niños y niñas quedaron huérfanos. En un 41% de los casos, el homicidio fue en manos de su pareja y el 29% por su ex pareja.

Respecto a las provincias con mayor reincidencia, Neuquén se encuentra en el top 10 de las que registraron casos cada 100 mil mujeres. La provincia neuquina se encuentra en el puesto 7 con un 0,81 de casos. El mes de enero fue el que más casos registró con un total de 33 femicidios, seguido por marzo con 25.

Se triplicaron los casos de violencia de género con riesgo de femicidio en Neuquén capital

Las autoridades de la subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén presentaron el martes pasado su informe del primer semestre del 2025 donde informaron que se triplicó la cantidad de mujeres atendidas que estaban en situación de riesgo de femicidio.

La cifra pasó de 6 a 18 mujeres que se acercaron a este organismo municipal, ya sea en persona o por teléfono, y entre las causas se indicó que como detonantes comunes en los casos de riesgo de violencia de género con Código A estuvieron el consumo de estupefacientes y de alcohol, la desidia y la falta de trabajo de parte de los varones.

