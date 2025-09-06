Fuerte accidente en Ruta 7: chocaron el auto contra un camión y hay heridos
Ocurrió en la madrugada de este sábado, cuando varias jóvenes iban en el vehículo.
En horas de la madrugada de este sábado se registró un violento accidente sobre la Ruta 7, que dejó varias personas heridas.
Un auto Chevrolet Classic color blanco habría protagonizado un despiste en la zona de la rotonda del ex peaje de la Ruta 7 sobre la mano que dirige desde Neuquén a Centenario.
Allí viajaban tres jóvenes, y cuyo conductor perdió el control del rodado y terminó chocando contra un camión. Según publica Centenario Digital hay dos personas heridas que fueron trasladadas a un hospital de Neuquén.
Nota en desarrollo.
