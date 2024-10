Marchan a 3 meses de la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén: "Viva o muerta tiene que aparecer"

Marcha a un mes de la desaparicion de Luciana Muñoz (3).JPG Maria Isabel sanchez

La reacción de la familia de Luciana Muñoz

La movilización busca sacudir el silencio en torno a la desaparición de Luciana, causa por la cual el único detenido es su ex pareja que estaba relacionada con el narco menudeo en Parque Industrial. Maximiliano Avilés sigue detenido con prisión preventiva por falso testimonio y entorpecimiento de la investigación.

"Hay gente que está hablando, pero no hay nada concreto que pueda decir que hay un culpable, qué pasó con ella", expresó la mamá de Luciana. Al respecto del estancamiento de la investigación, Aguerre manifestó: "Es bronca, es rabia, de que no aparezca: viva o muerta, ella tiene que aparecer. Estamos cansados de que tenemos que estar esperando, esperando, esperando y no la tenemos a ella".

Sin nombrar responsabilidades concretas, la mamá de Luciana evaluó que ante el nulo avance en la búsqueda de la joven, la respuesta que le dan se repite: "Yo quiero que me digan qué pasa con mi hija y siempre me dicen lo mismo. No podemos estar así, necesitamos respuestas. Todo lo que se haya juntado, ya tendrían que tener a alguien".

Marcha por Luciana Muñoz Sebastián Fariña Petersen

En referencia a la recompensa por 1 millón de pesos que dispuso el gobierno provincial para quien aporte datos claves para la investigación, la mamá de Luciana le pidió "a todo Neuquén" valentía y empatía con su situación: "Le diría lo mismo que digo siempre, que cualquier información que tengan se pongan la mano en el corazón y empiecen a hablar, quién fue la última persona que la vio ahí en Parque Industrial, que hablen, que no se callen, que hay familias que están sufriendo"

Durante la entrevista, Lila Aguerre describió también que con el pasar de los meses, el estado de vulnerabilidad y congoja que le produce la falta de Luciana se potencia: "Necesitamos que aparezca, verla. La extrañamos mucho, es muy desesperante, es triste, todos los días para mí son días de mierda, no puedo saber qué pasó con mi hija".