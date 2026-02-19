Misterio en la Ruta 237: buscan a un hombre tras hallar su auto con el baúl abierto y zapatos al costado del camino

Sigue la búsqueda del hombre de 32 años, visto por última vez en el sur neuquino. La Policía activó un operativo de búsqueda en una zona de difícil acceso.

Este jueves continúa el operativo para dar con un hombre de 32 años, intensamente buscado en el sur de la provincia de Neuquén luego de que su vehículo fuera hallado en condiciones llamativas a la vera de la Ruta 237 . La desaparición mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad, que desplegaron un operativo de rastrillaje en una zona de difícil acceso y bajo estricta reserva investigativa.

El hecho fue detectado en la tarde del martes, cuando efectivos policiales que patrullaban el s ector comprendido entre las rutas 65 y 237, hasta el kilómetro 1600 , observaron un Volkswagen Gol blanco estacionado al costado de la ruta, a la altura del kilómetro 1589, en cercanías de Confluencia . Según informó el comisario inspector Miguel Poblete, coordinador operativo de Villa La Angostura, el vehículo presentaba una escena que llamó la atención de los uniformados.

“El automóvil estaba con el baúl abierto, la llave colocada en el tambor del lado exterior y un par de zapatos en la parte externa del lado del conductor” , detalló el jefe policial. Esa combinación de elementos encendió las alarmas y derivó en la inmediata activación de los protocolos de búsqueda.

Tras el descubrimiento, el personal policial cruzó información con agentes de Bosques de Villa Traful, quienes confirmaron que alrededor de las 16 ya habían observado el rodado en las mismas condiciones. Esa confirmación permitió establecer una línea temporal preliminar y reforzó la hipótesis de que el auto llevaba varias horas detenido en el lugar.

Busqueda de un hombre (1)

Ante la situación, se decidió preservar la escena y dar intervención a las autoridades superiores. El comisario mayor Alfaro, director de Seguridad, tomó la coordinación del operativo, con la participación de la comisario Natalia Ramírez, jefa de la Comisaría 51 de Villa Traful, por tratarse de su jurisdicción.

Durante la noche del martes, entre las 22 y las 3 de la madrugada del miércoles, se realizaron rastrillajes en el área con la colaboración de personal de Búsqueda y Rescate de Villa La Angostura y de Parques Nacionales. Las tareas continuaron durante la mañana siguiente, encabezadas por el director de Seguridad, aunque hasta el momento no se obtuvieron resultados positivos.

Sin denuncia formal, pero con intervención de oficio

El hombre desaparecido es Salvador Álvarez Cano, oriundo de Tucumán. Pese a que no existe una denuncia formal por su desaparición, la Policía decidió actuar de oficio debido a las circunstancias en que fue hallado el vehículo y a la falta de información sobre su paradero. En el marco de la investigación, se contó con la colaboración de un primo del hombre, residente en Junín de los Andes, quien aportó datos sobre su perfil y movimientos recientes, con el objetivo de reconstruir sus últimos desplazamientos en la región.

Las autoridades remarcaron que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Entre las líneas de investigación se contempla la posibilidad de un extravío, pero también se analizan otros elementos que podrían aportar contexto a la desaparición.

Una de las situaciones que se investiga es un incidente ocurrido en la localidad de Piedra del Águila, donde el hombre habría sido demorado por personal policial tras protagonizar una discusión en una estación de servicio. Ese episodio es considerado relevante por los investigadores para intentar comprender el estado emocional y las circunstancias previas a su desaparición.

Además, no se descarta la posibilidad de que Álvarez Cano haya ingresado al río Limay, dada la cercanía del hallazgo del vehículo con el curso de agua. En ese sentido, los operativos se enfocarán en sectores ribereños y zonas de difícil acceso, donde la vegetación y la geografía complejizan las tareas de búsqueda.

Los rastrillajes continuarán este jueves en un sector ubicado unos cinco kilómetros río abajo desde Confluencia y a unos 10 o 15 kilómetros del lugar donde fue hallado el vehículo. El despliegue incluirá personal especializado y recursos técnicos para ampliar el radio de búsqueda.

La búsqueda se concentra en un área con características geográficas complejas, con sectores de difícil acceso y vegetación densa, lo que representa un desafío adicional para los equipos que participan del operativo. Las autoridades señalaron que el terreno obliga a realizar rastrillajes minuciosos y segmentados, lo que demanda tiempo y coordinación entre las distintas fuerzas intervinientes.

En paralelo, se analiza el vehículo en busca de indicios que permitan reconstruir los últimos momentos del hombre. El hecho de que las llaves estuvieran colocadas desde el exterior, el baúl abierto y los zapatos fuera del auto constituyen elementos que los investigadores consideran atípicos y que podrían aportar claves sobre lo ocurrido.

Desde la Policía evitaron adelantar conclusiones y remarcaron que la investigación se encuentra en una etapa preliminar. “No descartamos ninguna hipótesis”, insistieron fuentes policiales, al tiempo que señalaron que se trabaja en la reconstrucción de las últimas horas del hombre en la región, con el aporte de testimonios y registros disponibles.