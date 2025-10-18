Ruta 151: violento choque entre un colectivo Pehuenche y una camioneta
Ocurrió este sábado a la altura de Sargento Vidal. Trabajaba personal policial y ambulancias. Preocupación por el estado de las personas accidentadas.
Un violento choque frontal entre un colectivo de la empresa Pehuenche y una camioneta Renault Kangoo en la ruta 151, a la altura de Sargento Vidal, alteró la tarde de este sábado. El impactante siniestro también involucró a otros vehículos y aún se desconoce el estado de salud de las personas accidentadas.
Por lo pronto, las imágenes que llegan de la zona causan estupor y preocupación por los ocupantes de los rodados, ya que los vehículos se ven sumamente dañados.
"Fue una colisión múltiple en la que estuvieron involucrados un micro de la empresa Pehuenche y otros vehículos como una camioneta tipo Kangoo", informó a LMC Vilma Ríos, responsable de Tránsito de Cipolletti.
La comunicación se complicaba porque en el lugar "no hay señal", advirtió.
Noticia en desaroollo
Te puede interesar...
Leé más
Le desvalijaron el auto a un matrimonio de turistas neuquinos en Chile
Dieron con dos autos robados desguazados en un desarmadero de la meseta
Allanamiento por el transfemicidio de Azul Semeñenko: hay un hombre demorado
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario