Policiales La Mañana Ruta 151 Ruta 151: violento choque entre un colectivo Pehuenche y una camioneta

Ocurrió este sábado a la altura de Sargento Vidal. Trabajaba personal policial y ambulancias. Preocupación por el estado de las personas accidentadas.







El accidente ocurrió este sábado sobre la Ruta 151, cerca de Sargento Vidal

Un violento choque frontal entre un colectivo de la empresa Pehuenche y una camioneta Renault Kangoo en la ruta 151, a la altura de Sargento Vidal, alteró la tarde de este sábado. El impactante siniestro también involucró a otros vehículos y aún se desconoce el estado de salud de las personas accidentadas.

Por lo pronto, las imágenes que llegan de la zona causan estupor y preocupación por los ocupantes de los rodados, ya que los vehículos se ven sumamente dañados.

"Fue una colisión múltiple en la que estuvieron involucrados un micro de la empresa Pehuenche y otros vehículos como una camioneta tipo Kangoo", informó a LMC Vilma Ríos, responsable de Tránsito de Cipolletti.