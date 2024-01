Un asesino se fugó de la U11 y escapó en moto con un cómplice que lo esperaba

El prófugo sería Emanuel Sisterna, condenado a 10 años y 8 meses por asesinar a tiros a Alex Mamani el 29 de noviembre de 2014 y quien había obtenido salidas transitorias bimestrales por 10 horas en 2019. No obstante, su fuga no se dio en el contexto de una salida transitoria de la cual no regresó, como los últimos escapes de condenados informados por LMNeuquén.