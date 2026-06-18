Un conocido empresario se suicidó días después de ser denunciado por abuso sexual contra su hijastra con discapacidad

La muerte de un reconocido jugador de rugby ocurrió en una cabaña de una localidad cordillerana. La acción penal por el delito sexual quedó extinguida.

Un reconocido empresario fue hallado muerto en una localidad cordillerana en un caso que la Justicia neuquina caratuló como suicidio . Fuentes judiciales confirmaron a LM Neuquén que el fallecido había sido denunciado por abuso sexual contra su hijastra, quien tiene discapacidad.

Según pudo relevar y reconstruir este medio, el episodio que dio origen a la denuncia salió a la luz cuando uno de los hijos del hombre ingresó a la vivienda y observó directamente la escena de abuso sexual contra la joven familiar que motivó la intervención de allegados y posteriormente la presentación de la denuncia penal.

El hombre de unos cincuenta años era no solo distinguido por ser propietario de una empresa de construcción sino también reconocido dentro del ambiente del Rugby de Neuquén y Río Negro. Sin embargo, no se relevaron publicaciones en los medios oficiales de las entidades de dicho deporte.

Qué pasó con la causa por abuso sexual

En tanto, fuentes judiciales confirmaron a LM Neuquén que el fallecido había sido denunciado formalmente en la Justicia. Tras la radicación de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal había iniciado una investigación.

En primera instancia, de acuerdo a lo relevado, la situación del sospechoso era extremadamente complicada por el testimonio de su propio hijo. Además, la acusación contemplaba al menos dos agravantes dado que la víctima tenía autismo, y además, el denunciado estaba en posición de autoridad o confianza de ella.

A su vez, el caso implicaba que la investigación establezca si se trató de un único presunto hecho de abuso o si, de lo contrario, era una situación que se extendió en el tiempo, debido al vínculo estrecho como padrastro de la víctima.

Villa Pehuenia generica

Según se conoció, el hombre se trasladó a Villa Pehuenia. Este lunes 22 de junio por la tarde fue encontrado muerto en una cabaña de la pequeña localidad cordillerana ubicada a poco más de 300 kilómetros de Neuquén.

La autopsia determinó que se trató de un suicidio por ahorcamiento y, según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal, no se brindarán más precisiones sobre las circunstancias del fallecimiento.

La muerte del denunciado extingue la acción penal, por lo que la causa no podrá avanzar hacia una eventual formulación de cargos o un juicio que permitiera esclarecer judicialmente los hechos denunciados. De esta manera, hubo un cierre judicial abrupto del aberrante caso.