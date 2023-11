Un episodio de extrema violencia vivió una vecina del barrio San Lorenzo. “Hoy (miércoles) estaba durmiendo y me desperté con un cuchillo en el cuello, era un hombre con el que yo ya he tenido problemas. Me dijo que sabía que yo tenía plata y que se la diera”, narró la María, la damnificada, en diálogo con LU5 .

A esto sumó: “Con lo poquito que veo, le indique donde tenía guardados 20 mil pesos que había sacado ayer (martes) del cajero . Se los entregué, pero él me dijo que sabía que tenía más. ‘Agarrá las tarjetas y vamos al banco’, me dijo”, relató la víctima.

De este modo, la tomó del brazo y la sacó a la calle. “Me llevaba como una bolsa de papas. Yo no quería ir con él. Le dije que no le iba a entregar más plata, pero él me quería llevar obligada. Justo había una pareja y el señor le dijo: ‘¿Cómo la vas a tratar así’ ¿No ves que es una señora grande?”, recordó.

Según contó María, aprovechó ese momento para ir en busca de ayuda. “Empecé a caminar y pedir que alguien me ayudara a los gritos. En ese momento apareció Víctor, un vecino que es repartidor, que me vio y me socorrió”, aseguró.

El joven fue detenido y trasladado a la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo.

Al escuchar lo que le había sucedido, la acompañó a la Comisaría 16 para que realizara la denuncia. “Pero no me quisieron tomar la denuncia, es más, le pidieron a uno de los policías que estaba ahí que me acompañara hasta casa, yo vivo a 6 cuadras y me acompañó caminando”, relató la mujer.

LMNeuquén consultó a Prensa de la Policía sobre por qué no se había tomado la denuncia, a lo que respondieron: "Por la consulta realizada, deberá comunicarse directamente con fiscalía".

La víctima realizó una denuncia en Fiscalía por violación

“En octubre él entró a mi casa y me violó. Pudo entrar porque yo no tengo llave en las puertas, entonces le hacen un poco de fuerza y abre”, contó. “Yo hice la denuncia en Fiscalía y tengo que ir a hacerme pericias psiquiátricas a fin de mes. Ya está todo en manos de la Justicia, pero pareciera que protegen a los violadores. Cómo puede ser que este hombre siga entrando como si nada a mi casa”, cuestionó.