Polizzo y la historia de las FM en Neuquén

En un principio, los aparatos receptores de radio eran verdaderos armatostes cuyo tamaño no se diferenciaba del resto de los muebles de la casa. El avance tecnológico en los '70 aportó, entre otras cosas, la posibilidad de reducir considerablemente su tamaño y poder llevarlas a todas partes, habían surgido las primeras radios portátiles que acompañaban al oyente a donde sea.

Las primeras emisoras radiales también surgieron como edificios descomunales que apenas se diferenciaban de los canales de televisión. Las AM o emisoras de Amplitud Modulada eran escazas y aunque estaban estratégicamente distribuidas llegaban a todas partes. La tecnología nuevamente y la planificación comercial, además, hicieron posible en algún momento que las emisoras se redujeran a modestas instalaciones que, con aún más modestos transmisores, fueron llenando espacios intermedios en lo que respectaba a audiencias. Aunque de escaza llegada, las primeras radios de Frecuencia Modulada, segmentaban un público tanto más cuantitativo en número como fiel e interesado en las propuestas que lo aglutinaban.

“La primera emisión de Frecuencia Modulada, aunque sin continuidad, se realizó en 1970 por Radio Municipal, pero recién en 1975 se establecieron las dos estaciones que primero se asomaron al mercado juvenil y sentaron las bases teórico-prácticas de una manera distinta de escuchar la radio: FMR, de Rivadavia y la FM de Radio del Plata” se lee en el libro “Días de Radio” de Editorial Emecé, de la autoría de Carlos Ulanovsky y varios autores refiriéndose a los comienzos de las FM en nuestro país. Citando con anterioridad algunos proyectos en la década de los 50´ de música clásica por Radio Nacional", dijo el periodista el periodista y locutor Alejandro Polizzo a LM Neuquén.

Radio El Sol FM (1).jpg Radio Sol.

“Estas escuchando Monarca en 101.3”, esta sigla se escuchó por primera vez el 3 de abril de 1987, cuando el ingeniero Héctor Pedraza encendió el primer transmisor de frecuencia modulada que atravesó el aire de la capital provincial neuquina. Se trataba de un equipo de 500w fabricado íntegramente en Córdoba por Ingenieros Asociados”, agregó.

Alejandro cumplirá en enero 35 años frente al micrófono y abocado al mundo de los medios, prefiriendo sin dudas la radio, afirmando que nació escuchándola. Es en la actualidad corresponsal televisivo de varios canales de Buenos Aires y eventualmente se dedica también a la prensa gráfica.

Papá de tres hijos, abuelo de tres nietas y uno más en camino, lleva adelante el programa “Supervivientes” por Radio Urbana desde hace más de 15 años en el mismo día y horario. Es el creador de “Confluencia Radios”, un informativo que integra a las de 20 radios de toda la provincia y que se emite en forma gratuita en un esfuerzo cooperativo mancomunado. Ciudadano Destacado de Neuquén y Ganador de tres Premios “Martín Fierro”, se considera un privilegiado se poder vivir de lo que le gusta hacer y de lo que, sin dudas, tanto sabe.

polizzo.jpg

“Promediando la década del '70 ya habían aparecido las primeras emisoras en Frecuencia Modulada en el país y Neuquén no fue la excepción. En 1976 Jorge Oliveros, encendió un equipo de solo 10 watts en la esquina de Mitre y Tierra del Fuego en el 104.7, donde comienzo a lo que llamó “Radio El Sol”, que solo duro 30 días y mudándose varias veces, para volver en 1988 en calle San Martin 169 en la misma frecuencia", agregó.

"Fue una transmisión incipiente, casi de prueba por eso es que “FM Monarca” es reconocida como la primera FM, ya que la transmisión fue continua, hasta su cierre a mediados de los 90´. Desde ese 3 de abril del 87, las FM brotaron como flores en primavera. Solo por nombrar algunas, nacieron “Radio Calf UNC”, “Radio Comunidad Enrique Angelelli”, “FM Láser” y “FM 5”,entre otras para pasar a copar el dial rápidamente y ofreciendo una amplia gama de propuestas para el gusto del oyente", contó Polizzo.

"Allí, se produjo una división en el espectro radiofónico, en el que las estaban las AM, dedicadas a la información y las FM a la música, dicotomía que iría desapareciendo con el paso del tiempo. Hoy, el aire está atravesado por un sinfín de frecuencias para todos los gustos y edades, muchas con contenido propio y otras que optan por funcionar sólo como repetidoras. Lo cierto es que muchos de los que hoy peinamos canas, hemos nacido profesionalmente en ese momento de las FM. Sintiéndonos tan cercanos a ese 3 de abril de 1987, cuando nos abrieron la puerta para entrar a jugar a la radio y la terminamos abrazando con el alma. Aunque personalmente pienso, si elegimos la radio o si fue ella, la que nos eligió a nosotros”, destacó.

FM es la abreviatura de Frecuencia Modula que es una modulación por la que se transmite la información a través de una onda que va variando su frecuencia, que al ser enviadas en un intervalo de tiempo más corto tienen mayor calidad de sonido. AM es la abreviatura de Amplitud Modulada, que como su nombre lo indica al tener una amplitud de mayor tamaño puede llegar más lejos. Alejandro que trabajó en ambas y recuerda su paso por FM Monarca, Radio Comunidad, Radio El Sol, FM 5, FM Récord, FM Brisas, LU19, LU5, AM Radio Cumbre, ESPN, Canal 7 de Neuquén, con el programa “10 Minutos, y además fundó FM Platinum.

Ahora estoy en “Positiva” en el 89.1 Mhz, junto a Fernando Kochan, con el respaldo de “DSport”, la radio de “DirecTV”.

Screenshot_20221130-084011_Photos (1).jpg

Hoy las FM tienen una realidad complicada, tanto comercial como legal y artística. En lo legal, la Enacom (Ente nacional regulador de frecuencias) no abre concursos y cuando los abre, casualmente ganan los amigos, mientras el resto vivimos cruzando la cuerda floja sin red. Comercial porque como en todos los rubros, hay altibajos y hay que saber barajar y dar de nuevo. Ahí es donde hay que poner en marcha la cabeza y todo depende de la creatividad y en esto reside el tercer problema, la preparación artística.

"Un título no te da experiencia y tener experiencia tampoco es sinónimo de creatividad. Hay poco semillero y nos rodea el ahora, donde todo es inmediato, todo es ya y también lo es para nosotros. Para los que llevamos años en esto es saber incorporarnos a la vertiginosidad del presente y probablemente la combinación de ambos mundos, es lo que nos mantiene vigentes. Nosotros somos protagonistas de un cambio veloz, empezamos con cassetes, teletipos, cintas abiertas y hoy todo es un click de pc o de un celular. Lo que tardábamos un año en difundir y juntar audiencia, hoy con un post o un reel te superan en 30 segundos. Por eso sin perder la esencia hay que incorporarse y seguir girando", dijo.

"En cuanto al futuro a largo plazo de las FM, creo que serán estando vigentes sea de la forma que sea. Día a día, la tecnología se supera a sí misma. Antes teníamos que llevar más de 20 equipos para poder transmitir y hoy con un aparatito en la mano ya estás en el aire desde cualquier lado y llegas a todo el mundo, pero cuando ocurre un apagón, como paso en 2019, todos salen a buscar esa radio que tenían guardada, le sacan la tierra y le ponen pilas para saber qué está pasando”, añadió.

“Proyectos tengo un montón, estoy escribiendo un libro sin apuro, pero sin pausas Pienso que nunca podría dejar de proyectar porque incluso escribo avisos comerciales o se me ocurren cosas para hacer que las anoto y las guardo, quizás para otro momento o quizás para nunca, pero esa usina de generar no se apaga jamás. Hoy más allá del trabajo diario y el día a día, quisiera que los locutores tengamos “Un pedacito de ciudad” por eso presente un proyecto, que ya tomo estado parlamentario en el Deliberante, para que los locutores tengamos una Plaza que se llame “Locutores Neuquinos” la que se realizara con fondos privados y no públicos", concluyó.

La radio está en el aire y ese aire tiene algo especial, FM no quiera decir solamente frecuencia modulada, es en realidad Frecuencia Mágica.