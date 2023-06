Ponen plazos para la declaración de compras de dólares financieros

Si alguien no declara los dólares MEP y CCL adquiridos está diciendo que se los gastó, en cuyo caso no pasaría nada porque la AFIP no tiene facultades para pedir que se demuestre cómo se gastaron. En cambio, si los dólares se depositan en el banco para hacer alguna operación, como comprar un inmueble, ahí habría un problema porque supuestamente se declaró no tener esos dólares.