Por cuarta vez, Thiago es el líder de la semana en Gran Hermano

Después del ingreso de Daniela, Agustín y Lucila La Tora, y la expulsión de Juliana, los integrantes de la casa más famosa debieron enfrentarse, como todos los martes, para definir al líder semanal. La persona ganadora del desafío tiene el beneficio de la inmunidad, que no puede ser nominado por el resto de sus compañeros y la posibilidad de salvar a otro jugador de la placa.

En primera instancia, los jugadores que quedaron fuera de juego fueron: Ariel, Alfa, Camila, Daniela, Julieta, Romina, Maxi, Coti y La Tora. De esta forma, pasaron a la final Thiago, Nacho, Marcos, Alexis y Agustín, con los mejores tiempos.

Durante el programa en vivo se definió la prueba en la que se enfrentaron los cinco hombres, mientras que el resto de los jugadores fueron el público que con gritos de aliento apoyaron a los participantes.

Thiago líder de la semana

Finalmente, el jugador de González Catán se coronó como el líder semanal. Luego de la prueba, el conductor, Santiago del Moro, ingresó a la casa para hablar con los participantes.

"Estamos revolucionados por un montón de cosas que están pasando en los últimos días. Al entrar gente de afuera que tiene otra visión y otras experiencias que nosotros no tenemos, no es que sea por maldad ni de nosotros ni nuestras, pero no somos robots y hay un cúmulo de cosas que se juntaron e hicieron la ebullición", dijo Alfa, refiriéndose a los ingresos de los exparticipantes y el sorpresivo abandono de la novia de Maxi.

Finalmente, el conductor les preguntó a los últimos jugadores en ingresar al reality: "¿Cómo están los últimos que entraron?". Rápidamente, La Tora respondió: "Bien. Yo feliz por lo menos, muy contenta y agradecida a todos", fueron las palabras que eligió para expresar su vuelta.

Por su parte, Agustín coincidió con su compañera y dijo: "Chocho de estar acá. Contento de volver a reencontrarme con los compañeros de antes y conocer a los nuevos, y disfrutar de la casa". Por último Daniela expresó que se siente "muy contenta con la segunda oportunidad, más que agradecida y feliz de estar acá".