Por falta de disponibilidad de árbitros Lifune suspendió la sexta fecha

"Atentos a la comunicación recibida por la Asociación de Árbitros, donde se informa que sus colegiados no estarán disponibles para el día jueves 06/04/23, la Comisión Directiva, resuelve reprogramar la fecha 6 en fecha a confirmar. La Fecha 7 programada para el sábado 8 y domingo 9 se jugará normalmente. Expresa 11 Bis del Boletín oficial de Lifune.

Tanto la Cooperativa, como APAF, las dos asociaciones de árbitros expresaron en sus notas que sus colegiados no estarán disponibles “debido a las dificultades organizativas ocasionadas en la demora del cronograma de partidos asignados a nuestra asociación, haciendo imposible el armado de los equipos arbitrales y coordinación de viajes” expresaron ambas notas firmadas por Guillermo Martín (APAF) y Luciano Julio (Coope).

En tanto la séptima fecha contempla estos partidos: Unión de Zapala vs Don Bosco. Pacífico vs Deportivo Rincón, Petrolero vs Patagonia, Atlético Neuquén vs Centenario, Independiente vs Maronese, San Patricio vs Alianza, Los Canales vs Unión Vecinal, Rivadavia vs Añelo, Villa iris vs Bicicross, Rio Grande vs El Porvenir, Esperanza vs Confluencia, Sapere vs San Lorenzo.