Por favor, muteame el partido

A todo esto se suman los medios. Hay una legión de periodistas dispuestos en Qatar para dar cobertura al mundial con decenas de horas de programación destinada a repetir una y otra vez lo mismo. Hay casi la misma cantidad de horas de partidos que de programas de supuesto análisis. Hace varios mundiales que resolví ver los partidos importantes de la selección con el TV muteado porque no soporto ni el pesimismo a ultranza ni el optimismo chauvinista.

lio messi enzo fernandez seleccion argentina mundial qatar

En Argentina todos sabemos de fútbol y yo creo que entiendo lo suficiente, por lo que no necesito que nadie me cuente lo que veo y mucho menos que me lo intente explicar. No hay nada más explícito que la imagen, así que paso de relatores y comentaristas.

Para quienes la ven de afuera todo es sencillo. Para ellos, los pibes tienen que correr porque no solo son profesionales sino que ganan millones. Esa es una simplificación absurda de seres envidiosos que atan el destino de un país a un partido de fútbol. Digo, le ganamos a los ingleses en 1986 y no por eso recuperamos Malvinas. Solo era un partido de fútbol con un contexto importante, pero fútbol al fin.

selección dovio .JPG Sergio Dovio

Históricamente el fútbol ha sido una emergencia, una forma de reivindicar el supuesto destino de gloria que tiene Argentina. La cosa es así, a los políticos no se los hace cargo del futuro del país que vienen empeñado desde hace más de 100 años, pero se le exigen a unos pibes que en 90 minutos hagan la Patria Grande. ¡No jodan!

Hoy es un día más, no nos equivoquemos porque pase lo que pase en la cancha, no cambia la pobreza, la falta de educación, ni los índices de desempleo o inflación. Tampoco voy a negar que una alegría nunca viene mal, porque en el fondo soy futbolero. ¡Vamos Argentina carajo!