Por fin, operaron a Nehuen: así empezó su recuperación

La madre agradeció a todo el equipo de especialistas del hospital que realizaron la intervención de Nehuen. "Realmente es un trabajo grandísimo. Fue un proceso largo porque días previos tuvo que tener tuvo que soportar peso en su columna para prepararlo para este cirugía", explicó la mujer en diálogo con Canal 7 Noticias.

Según precisó Andrea, antes de que el adolescente fuera operado tuvo que caminar con 15 kilos de peso. "Se lo agregaban paulatinamente, de a dos kilos, hasta llegar a al peso necesario. Él lo manejó muy bien, sin dolor prácticamente no estaba tomando nada de calmantes", aseguró.

Por su parte, Hugo, el papá, agradeció el trabajo de los profesionales médicos y de los vecinos de Las Lajas que los acompañaron en cada momento. "Nos ayudaron económicamente para poder estar hoy acá. Realmente estamos felices, muy contentos porque va a cambiar la calidad de vida de Nehuen", destacó.

Los momentos previos a la cirugía

Pese a que Nehuen nació con escoliosis nadie se percató de ella hasta que tuvo unos 12 años, fue entonces cuando comenzó a marcarse la evidente deformación. "Empezamos a consultar a los médicos porque era una protuberancia que tenía en su espaldita que empezó a afectar su vida diaria, su crecimiento y bueno eso le fue afectando para respirar para hacer sus actividades como andar a caballo", detalló Andrea.

Sin embargo, ya en el último tiempo no pudo seguir haciéndolo porque no tenía equilibrio. "Le costaba respirar. Cuando volvía de la escuela estaba cansado. La maestra me decía que a mitad de mañana ya bajaba sus energías y no tenía ganas de hacer nada. Buscaba un lugar para sentarse porque estaba incómodo, pero él no te lo sabía decir no te lo no te podía expresar esa incomodidad o el dolor que sentía", relató.

Cuando llegó el día de la cirugía, aunque Nehuen no compartía lo que sentía, sus papás lo notaron extraño. "La noche previa, no durmió. Eran las 5 de la mañana y estaba despierto. Estaba muy ansioso y yo creo que todos estábamos iguales", señaló.

Sin embargo, destacó que los médicos quedaron "impresionados" por lo rápido de su respuesta al procedimiento quirúrgico. "Ahora viene todo lo que es el tratamiento con kinesiólogos y todo lo que él necesite. No sabemos cuánto vamos a tener que quedarnos acá, pero estamos muy felices de que haya podido operarse y vaya a tener una mejor calidad de vida", concluyó.