Â¡Por fin se terminÃ³ el histeriqueo!

Buenos Aires.- Se acabó el misterio. Federico Bal y Laura Fernández confirmaron lo que ya todos sabían: están en pareja. Así lo dio a conocer la bailarina en Los ángeles de la mañana, el programa de Ángel de Brito, luego de que la revista Gente diera la noticia en su tapa, después de agarrarlos “desprevenidos” a los mimos en la calle.

Aunque todos lo intuían, los ganadores del “Bailando 2015” lo negaron rotundamente por casi un año. Pero el 2017 los liberó de la mirada ajena y decidieron empezar a mostrarse juntos, siendo un poco más que amigos. Ayer Laurita dio la cara y lo dijo sin dar vueltas: “Estamos saliendo, probando”. De todas formas, aseguró que todavía no son novios. “Si funciona, funciona y, si no, no pasa nada. Son la relaciones modernas de hoy que no necesitan un título”, explicó la rubia. De todas formas, dejó muy claro que tienen exclusividad, por si Fede aún no lo sabía.

Las Vélez tenían razón

Barbie Vélez ya lo había anticipado en mayo del año pasado, cuando se separó de Bal. Sostuvo que Fede la había engañado con Laurita, cuando la rubia estaba de novia con Federico Hoppe, aunque ambos lo desmintieron. Por eso Nazarena recordó lo dicho por su hija y les tiró un palito a los tórtolos en las redes: “El tiempo ayuda a descubrir todo: las mentiras más ocultas, las razones más ciertas y las personas más falsas”.