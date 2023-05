Por la crisis, la salud bucal no es prioridad para los neuquinos

La grave situación económica que golpea los bolsillos de la gente provoca todo tipo de cimbronazos, algunos tan preocupantes como advertir que muchos pacientes están postergando cuestiones que tienen que ver con su salud porque no pueden afrontar el costo de un tratamiento.

"Hay muchas personas que postergaron su salud bucal teniendo en cuenta la situación económica que se está viviendo en el país, y no solo eso. También han postergado su salud en otros ámbitos, su estilo de vida y varias cosas más. Los sueldos no acompañan el incremento de la inflación; y la odontología y los pacientes no están ajenos a esta realidad", sostuvo su presidenta Valeria Nallim.