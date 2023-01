Por la ola de calor, se saturó el sector de internación en el Castro Rendón

Calor (2).JPG Maria Isabel Sanchez

"Hubo muchos casos de adultos mayores que concurrieron al servicio de emergencia. En general eran pacientes con otras con comorbilidades y la exposición al sol - directa o no - hicieron que se descompensen. Se internaron a muchísimos pacientes el fin de semana llegando a la saturación de ese servicio", indicó en diálogo con LMN.

"El 99 por ciento de los pacientes concurren a las guardias con problemas respiratorios", precisó y agregó que, en general, el sofocón dio lugar a numerosos cuadros febriles, de deshidratación e infecciones concurrentes. También afectó a pacientes con antecedentes de infartos que toman diuréticos ocasionando fallas renales o agravando situaciones previas de esas características.

La médica emergentóloga hizo hincapié en la falta de conciencia respecto a los cuidados que hay que tener ante estas circunstancias. "Ayer un señor, con antecedentes de infartos y problemas cardíacos severos, contó que se había ido al río y que estuvo expuesto a las altas temperaturas que le generaron una descompensación. Y decía: 'yo que estoy mal, quiero disfrutar'. No es que no queremos que disfruten, pero en estos días, no solo tomar mucha agua sino no estar expuesto al sol con 40 grados. Esto no es que no lo saben, pero son tantas las ganas de disfrutar...", planteó, en tanto, en una nota con la AM550, antes de recordar las principales recomendaciones para afrontar una ola de calor.

ON - Rio Calor (3).jpg Omar Novoa

En ese sentido, Goldman subrayó la importancia de tomar agua, de estar en un espacio ventilado "lo más fresco posible", "mojarse el cuerpo" para enfriarlo, usar ropa holgada y clara e ingerir alimentos frescos, livianos y sanos. La médica recalcó, a su vez, que hay que evitar discontinuar tratamientos o medicación.

Al rojo vivo

Este domingo, según la tabla publicada por el Servicio Meteorológico de las 18, en la ciudad se registró una temperatura de 40.6°C. De esta forma, en un momento de la tarde Neuquén estuvo en el puesto número dos de ciudades con las temperaturas más altas de la Argentina.

El primer lugar del ranking estuvo liderado por San Antonio Oeste, localidad rionegrina en la que la temperatura ascendió hasta los 42.2 centígrados, también a las 18.

ON - Rio Calor (13).jpg Omar Novoa

Desde el Servicio Meteorológico Nacional, informaron que se mantiene la alerta por temperaturas extremas en Nivel Rojo. Esto significa que la ola de calor puede generar efectos muy peligrosos para la salud humana y no solo para aquellas que ya tienen algún problema previo, sino incluso para quienes se encuentran saludables.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este lunes la máxima puede llegar a los 36 grados centígrados. Para la noche, se estima que la temperatura bajará a una máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 22 grados, con tiempo inestable y posibilidad de tormentas.