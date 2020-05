El reclamo a la fundación

Las notas de reclamo fueron dirigidas al presidente de la fundación Padre Jacinto Stábile, Matías Sánchez (hermano del diputado nacional de Juntos por el Cambio Francisco Sánchez), que administra los fondos del colegio.

"Esto no es ningún negocio para nosotros, los padres están pagando y nadie se hace cargo de nadie. Nos contestan las notas de manera muy autoritaria, nos dicen que si no nos gusta, que cambiemos a los hijos de escuela. Yo elegí el colegio porque tiene valores salesianos y de buen cristiano, pero no parece que los practiquen", explicó a LM Neuquén Noelia Parada, una de las madres del colegio que hizo el reclamos junto con un centenar de progenitores.

Por ahora, el colegio cobra un aporte de $2800 mensuales, que está lejos de ser una cuota de un colegio privado. No obstante, los padres señalan que es una escuela pública de gestión privada y que los sueldos de los docentes los paga el Estado provincial.

"Planteamos la situación de rever la cuota, porque hay padres que están sin trabajar ni generar dinero, y nos contestan con un no rotundo", concluyó Parada.

Castigo y elogios a la dictadura

El colegio se vio envuelto en un escándalo a finales de 2018 con una docente que denunció censura en el tipo de contenidos que vertía en las aulas, sobre todo en el tratamiento de la última dictadura militar. Ingrid Rainao, quien era docente en esa institución educativa salesiana, aseguró en su momento: "El director me dijo textualmente que los militares son lo mejor que nos pasó, que deberíamos agradecerles y que no deberían estar presos".

