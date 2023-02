Por las elecciones, el Deliberante abre sus sesiones pero no funcionará hasta fines de abril

Las elecciones provinciales del 16 de abril paralizarán la actividad en el Concejo Deliberante de Neuquén. Aunque el 15 de febrero el intendente Mariano Gaido encabezará el acto de apertura de sesiones ordinarias, el cuerpo legislativo no funcionará hasta pasadas los comicios, debido a que no hay suplencias previstas para los ediles en campaña que deberán dejar sus bancas cuando la Justicia Electoral confirme sus candidaturas.

Hace unos días, cuando difundió la propuesta, explicó que el objetivo es que, en el caso que un concejal utilice el régimen de licencias otorgado por la carta orgánica municipal, deberá ser reemplazado -durante el periodo que incurra en la licencia- por quien le siga en el orden de la lista correspondiente por la cual fue electo en el cargo. "De esta forma, se logrará mantener el quórum que permitirá el funcionamiento normal y habitual del Concejo Deliberante, tanto en sesiones como en comisiones".

Concejo Deliberante- presupuesto - votación.jpg Gentileza Concejo Deliberante

El proyecto, menciona que las licencias por fines electorales serán sin goce de sueldo y establece que quien asuma el cargo correspondiente, gozará de la remuneración que le corresponda según el cargo a ocupar por el tiempo del reemplazo. De esta forma, no se afectará el presupuesto del Concejo Deliberante.

En diálogo con LMNeuquén, este viernes Echevarría señaló que la idea es que su proyecto se concrete en ordenanza en breve para que se logren las suplencias y el Concejo pueda tener quórum para deliberar durante el periodo fijado para la contienda electoral.

"Tenemos un mes para trabajarlo. Es poquito por los tiempos que tiene el Concejo: tiene que ir a comisión, firmar despacho, tomar estado parlamentario, pero técnicamente se puede hacer. Los tiempos dan, hay que ver si hay voluntad política", postuló.

"Va a depender de lo que piensen los distintos bloques cuando llegue a comisión y si están de acuerdo o no en agilizar el despacho para poder llegar cuanto antes. Mi idea es impulsarlo para ver si llegamos para estas elecciones", sostuvo.

"No estamos planteando algo que no existe. Hoy en día se permite el reemplazo por licencia de maternidad. Así que espero que esto se pueda tratar en las comisiones y que se haga lo más rápido posible", manifestó.

Controversia

La pregunta respecto a por qué no se legisló sobre este tema con anterioridad o incluso cuando se hizo la enmienda de la Carta Orgánica municipal, genera opiniones encontradas.

Por un lado, Ana Servidio, concejala del Bloque Avanzar Descamisados, planteó que, por cuestiones de "especulación política" el oficialismo nunca quiso abordar el tema. "A nosotros nos parece un tema serio que hay que resolver de alguna manera porque el Poder Legislativo tiene que estar al servicio de la ciudadanía, funcionando más allá de las contiendas electorales y también más allá de la enfermedad de alguna persona. Ya se han presentado problemas al respecto. Además, desde noviembre del año pasado ya estaba previsto que el Concejo no iba a tener quórum para funcionar en la época de elecciones tanto en las comisiones como en las sesiones".

Ana Servidio, concejal del Frente de Todos. Ana Servidio, concejal del Frente de Todos.

"Desde el oficialismo hubo una decisión de no tratar este tema. Me imagino que por la imposibilidad que deben tener para cubrir esos cargos. Como tiene las alianzas necesarias para no hacerlo, no se trata. Cuando se hizo la enmienda de la Carta Orgánica, nosotros planteamos que había que revisar muchas cosas, como esta cuestión. Por eso me opuse a cómo se estaba realizando", argumentó la edil que este 2023 se postulará como diputada provincial con una lista colectora del frente electoral encabezado por Rolando Figueroa.

Por su parte, Camilo Echevarría consideró: "En ningún momento se planteó esto. No sé realmente por qué no se hizo. La realidad es que no se había dado esta situación. Como generalmente las elecciones para gobernador e intendente iban separadas, se tomaban licencias tres o cuatro concejales. Mal o bien, podía seguir funcionando el Concejo Deliberante. El tema es que en esta ocasión las elecciones van juntas y son varios los concejales que se postulan a intendente, concejal y para diputados provinciales, ocurre que a simple vista nos vamos a quedar sin quórum para poder sesionar".

Concejal Camilo Echevarría (Frente Integrador Neuquino) Concejal Camilo Echevarría (Frente Integrador Neuquino)

"Creo que como nunca ocurrió esto, no era necesario plantear el reemplazo por un mes. No es que hubo oposición de alguien. Como lo que se hizo fue una enmienda y no una reforma, se intentó reducir a lo indispensable las modificaciones. Si eran muchos las cuestiones a cambiar, dejaba de ser enmienda, pasaba a ser reforma y era otro el procedimiento que había que hacer", advirtió.

"Por otro lado, esto es una reforma que, en verdad tendría que ir en el reglamento interno donde figuran las licencias por maternidad", planteó.