Por las nubes: las frutas y verduras aumentan todos los días en Neuquén

Verduleria (6).jpg Claudio Espinoza

A grandes rasgos, el oeste de la ciudad pareciera ser la zona de mayor accesibilidad, en comparación con los puntos del venta más céntricos. Pero dentro de ese marco, hay excepciones. Muchas veces las comparaciones se complican porque un local puede tener más baratos algunos productos - en comparación con otros comercios y supermercados- y, al mismo tiempo, más caros otros.

En una recorrida por diferentes comercios de la capital, se puede ver que el precio de la papa negra oscila entre los 220 y los 270 pesos el kilo, con ofertas por de dos kilos por 400 o 500 pesos. Un poco más cara, la papa blanca ronda los 350 pesos el kilo, aunque en algunos lugares se encuentran ofertas de 2 kilos por 500 pesos.

La cebolla suele venderse de a 2 kilos por 300 o 400 pesos, mientras que la zanahoria, el pepino, la berenjena y el zapallo (calabaza o cabutia) promedian los 250 y los 350 pesos el kilo.

Verduleria (13).jpg Claudio Espinoza

La lechuga tiene un rango de precio que va desde los 350 a los 550 pesos. La espinaca en algunos espacios se comercializa a 500 pesos el kilo. Más económica, la acelga cuesta 200 pesos el kilo o 350 y 500 pesos los combos de 2 y 3 kilos, respectivamente.

El tomate y los zapallitos son algunos de los productos que más remarcaciones sufrieron recientemente. En el primer caso, el valor de los redondos puede ascender a 950 y 850 pesos el kilo. No obstante existen opciones por 580 pesos o combos de 2 kilos por 550, en el caso de los perita. Los zapallitos, en tanto, se venden a 420 o 500 pesos el kilo.

La palta, un clásico de los inalcanzables para muchos, ronda los 3000 pesos, con 200 pesos menos de diferencia en algunos lugares y mil pesos adicionales en otros. El kiwi también cotiza en alza y luego de las sucesivas disparadas del dólar se puede encontrar a 1700 o 1800 pesos el kilo.

La batata puede estar 800 pesos el kilo en varios locales, aunque en uno de los supermercados de la ciudad se promociona a 569 pesos el kilo.

Verduleria (2).jpg Claudio Espinoza

El morrón rojo y verde (a 450 y 400 pesos en las verdulerías más baratas) pueden alcanzar una diferencia de 150 y 200 pesos en otros negocios, con la promesa de volver a aumentar en las próximas semanas por una cuestión estacional.

Asimismo, la chaucha y el zuchini rondan los 600 y 700 pesos en el primer caso y los 450 y 500 pesos, en el segundo.

En la venta por unidad, en una verdulería del oeste el repollo morado, sale 500 pesos, mientras que el blanco, 380 pesos. El brócoli, 490 pesos, la rúcula 150 pesos y el choclo 250 pesos las dos unidades. Por otro lado, los 100 gramos de ajo, jengibre y perejil se promociona a 250, 300 y 80 pesos.

Verduleria (1).jpg Claudio Espinoza

La naranja, que llegó a los 1500 pesos el kilo, descendió a la mitad en algunos locales, mientras que en otros la merma del precio fue tan solo de 300 pesos.

La manzana se ofrece a 700 y 500 pesos, según la variedad. En tanto, la mandarina se estableció en los 700 pesos con ofertad de 2 kilos por mil pesos en ciertos puntos de venta. El limón, la ciruela, le durazno, el membrillo y la pera en algunos locales se vende a 380, 650, 700, 300 pesos respectivamente.

"Ahora que cayó una helada se dispararon los precios. Subió un 30, 40 por ciento el tomate, la naranja, el morrón. El zapallito estaba 160 pesos los 2 kilos y ahora 420 pesos", contó un vendedor de una verdulería del oeste neuquino,

"La gente busca oferta. lo que más llevan es papas, cebolla, lechuga. Acelga y espinaca no tanto porque no cocinan como antes. Antes sí se vendía, pero ahora no", comentó, destacando que la baja convocatoria de ese tipo de hortalizas tiene que ver con una cuestión de costumbre y no de precio.

Verduleria (11).jpg Claudio Espinoza

"Hay quienes se cuidan al comprar. Que les cuesta y que termina llevando una manzana o dos. Otras personas compran y no se fijan. Nosotros ponemos ofertas todo el tiempo, pero la variación de precios se da todos los días. Algunas cosas bajan pero por una cuestión de estacionalidad. lo que más aumentó en este último tiempo fue la naranja, mandarina y el tomate", manifestó por su parte una de las vendedoras de El shopping de la verdura, sobre Antártida Argentina.

"Nosotros tratamos de sostener los precios porque sino, no vendes. Mirá lo que es esto... En otros tiempos, a esta hora, estaba lleno. La gente se está restringiendo en todo. Compra un puchito de cada cosa. Antes compraban dos o tres kilos, ahora no. Se nota muchísimo eso", señaló Jorge de El pepino loco. "Hay precios que nunca vi. Comprar un bulto a 10 mil pesos, nunca lo viví y estamos hace bastante. La naranja ahora está 850 pesos el kilo, pero en un momento estuvo incomprable, a 1500 pesos. La gente se queja porque los precios cambian todos los días. Pesa mucho la inflación y los impuestos para quien tiene que mantener un comercio", añadió.

"Las ventas bajaron muchísimo y los impuestos suben un montón. En la AFIP nos matan. Nosotros pensamos que todos tenemos que laburar, pero la AFIP nos cobra. Viene Bromatología, nos pide matafuego, si ven un cajón en el piso te hacen una multa, mientras que cuando vas al trueque o a la esquina, tienen todo en el piso y al sol. Para mi eso no es justo. Que nos pongan las mismas reglas, ves en algunos lugares trafic cero kilómetro y nosotros no progresamos nunca", lamentó Jorge de El Pepino Loco, advirtiendo que existe una disparidad entre los puestos de venta informal y los comercios habilitados.