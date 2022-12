Por qué Alejandro Fantino se retira de la tele

"La televisión y este medio me dio todo. Me dio la felicidad en la que vivo. Me dio alegría, poder darle una mejor atención médica a mi viejo cuando lo necesitó. Me dio y me da poder estar dándole a mi madre lo que necesita para poder transitar feliz el tiempo que transita. Me dio a mi esposa, Coni, que es la mujer de mi vida. Me dio a mi hijo, reencontrarme con mi hijo. Me dio amigos. Me dio la casa donde vivo. Me dio Buenos Aires. Me dio Tigre. Me dio todo. Pero yo también le di todo. Y esta profesión es a todo o nada. Si vas a trabajar con la patita un poquito floja, te cortan los ligamentos. No por mala leche. Porque esta profesión exige todo", explicó Alejandro Fantino.

Alejandro Fantino se retira 1.jpg

"Esta profesión exige levantarte a la mañana y ver el rating que hiciste. El minuto a minuto que te angustia", contó el conductor antes de agregar: "Termina en cierto punto desgastando y haciéndote priorizar cosas que finalmente no son tan importantes".

Movilizado por su nueva vida junto a Coni Mosqueira, el conductor espera poder tener mayor tranquilidad y disfrutar de una merecidas y largas vacaciones. "Y como todos ustedes saben, lo más importante es tener una familia feliz y sana. Y ser feliz y estar sano. Es levantarte a la mañana y estar sano. Y terminar el día y estar sano. Y que te pegue el sol en la cara. Alimentarte y estar sano. Ver a tus hijos y estar sano. Ver a tus padres sanos, a tus amigos sanos. Es cosechar el día. El carpe diem de los romanos", reveló.

Alejandro Fantino se retira 2.jpg

"Necesito empezar a cosechar mis días. Darle más entidad a mis cosas, a mi familia. He formado una familia hace muy poco con Coni. Quiero transitar lo que es una familia sin escupir lo que es tener trabajo porque trabajar es algo sagrado y hay gente que no tiene trabajo. Esto no es dejar porque me sobra. A mí no me sobra nada. Soy un laburante, me rompo el traste trabajando, pero voy a priorizar otras cosas", agregó Alejandro Fantino.

Antes de cerrar, el conductor deseó poder volver en el 2023 renovado y cumpliendo nuevos objetivos.

"Ojalá pueda volver el año que viene. Y que loco que me voy campeón del mundo. Tengo mucho orto en la vida. Será que trato de dar lo que puedo y ayudar. Pido disculpas con toda la gente que me he portado mal. Hay que saber pedir disculpas a tiempo. Creo que el último tiempo del rating que tuvo estuvo ligado del aprendizaje. Preferí ser más prudente y caminar en una especie de justo medio. Preferí tener menos de número, caminar la calle y la gente no me putea. La pasó bien", cerró.