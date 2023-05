Por qué Claudia Villafañe y Gabriela Arias Uriburu se hicieron amigas

Claudia Villafañe y Gabriela Arias uriburu.jpg Claudia Villafañe y Gabriela Arias Uriburu mantienen una entrañable relación de amistad.

“Cuando perdimos el partido frente a Arabia Saudita Karim me dijo que íbamos a ser campeones. Yo le escribí a Claudia Villafañe y le dije: ‘Te voy a pasar un video que no vas a poder creer. Mira como es la vida que Karim, en Doha, está todo vestido de argentino y me dice que va a ganar", fue el mensaje que le mandó Gabriela Arias Uriburu en esa oportunidad a la ex mujer de Diego Maradona.

Unos días más tarde, la escritora recibió otro mensaje de Karim. Y por el contenido, también se lo compartió a la mamá de Dalma y Gianinna Maradona. En ese diálogo, Arias uriburu le contó que Karim "en el partido de Holanda me grabó otro video diciendo que Messi era más Maradona que Messi porque vio en la cancha como protestaba y las cosas que le decía al DT del otro equipo”.

Los mensajes le llegaron al corazón a Claudia. No solo por el relato de cómo estaban viviendo los hijos de Gabriel el mundial, sino por el vínculo recuperado después de tanto tiempo de lucha en los que la escritora no pudo ver a sus hijos, que crecieron en Jordania bajo la custodia de su padre, Imad Shaban.

"Claudia estaba emocionada. Me dijo que era lindo poder ver eso y exclamó ‘cuanta agua pasó abajo del puente de nuestras vidas’. Es impresionante, una locura. Lo miras y es una película”, relató la escritora. Una película que sigue mejorando su trama día a día. Ya que Karim decidió venir a la Argentina después de 12 años para acompañar a su madre en una delicada operación que debía realizarse. Fue en enero pasado, momento en el que también recibió el apoyo incondicional de su amiga Claudia Villafañe.