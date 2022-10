Por qué comida estuvo cerca de la muerte Fátima Florez

La imitadora se acercó y empezó a narrar. “Teníamos que estrenar en Calle Corrientes, estaba muy nerviosa por el debut, y a mi me gustan mucho las pastas, fanática de las pastas me habían dado unas caseras”, arrancó contando Fátima.

“Yo me empecé a sentir mal, pero pensé que era algo que lo podía llevar. Que me tomaba algo y se me pasaba. A cada momento me sentía peor. Me acuesto a dormir y al rato me despierto. Sentí que era el último día de mi vida. Sentí la muerte de verdad” siguió contando la comediante ante la mirada atónita y sorprendida de Andy.

“Nunca me sentí tan mal de agarrarme de las paredes y sentir que me succionaban de abajo. Pierdo el conocimiento, mi último recuerdo es de agarrarme de las paredes del baño, sentí como si me llevó un ovni y no recuerdo nada. Me despertó mi marido. Cuando me desmayé rompí mi diente con la rodilla” siguió narrando Fátima que sorprendía, además, al resto de los invitados del programa.

“Por el diente roto no podía pronunciar la f, no podía actuar ni decir mi nombre”, cerró la curiosa anécdota Fátima Florez quien la pasó muy mal por un plato de pastas.