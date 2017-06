¿Por qué es tan difícil hablar de sexo con la pareja?

Según un estudio de AlterNet, las mujeres fantasean con la bisexualidad (38%) o el bondage (24,3%) y los hombres sueñan con un trío (40%). Pero, ¿hablamos de estos deseos con nuestras parejas? La estadística es variable en muchos abordajes de la vida sexual de parejas, aunque hay un dato que es mayoría en casi todas las encuestas: no hay un diálogo suficiente sobre gustos y situaciones íntimas. Incluso, en caso de alguna disfunción, el nivel de consulta clínico es bajo, mínimo comparado con cualquier otra afección que se pueda sentir.

¿Qué podemos hacer para hablar de un tema cuando nos parece tan delicado? Los sexólogos están de acuerdo en algo: es importante empezar por uno mismo, por convencerse de que sin comunicación no hay relación íntima posible. “Pensamos que el hecho de ser buenos amantes depende de tener técnicas o saber mucho de anatomía y nos sorprendemos descubriendo que el buen amante es el que se sabe comunicar bien, sabe decir lo que desea, sabe preguntar y escuchar”, explica la psicóloga española, Nayara Malnero, quien además es sexóloga clínica y sex coach. En este tema de la comunicación, termina teniendo una especial influencia lo erróneo, que es callarse cuando algo no funciona como nos gustaría. “A veces, por cuidar al otro nos estamos descuidando a nosotras mismas. Por ejemplo, si no le decimos a nuestra pareja que nos gustaría que nos acaricie de una manera distinta. No comunicar por no hacer daño es un tema de ego: tenemos miedo a que, debido a nuestra demanda, nos rechacen o abandonen”, dice la médica.

Aporta como clave no obsesionarse con los objetivos: “Muchas personas no saben lo que tienen o quieren, sólo que se encuentran mal -explica-. Es algo que debería ser discutido tranquilamente en pareja aunque parezca que no hay un objetivo concreto”. Para esto, se recomienda el aplomo. Porque si bien es cierto que es bueno hablar con claridad de lo que necesitamos, a veces puede ocurrir que esa necesidad no está tan definida. Como explica la sexóloga: “Autoconocerse no es siempre saber, sino saber que no siempre sabés lo que querés o lo que te pasa”.

Hay que explicitar cada idea

Para dialogar mejor, hay que tener en cuenta algunas cosas. Antes que nada, nunca dar algo por hecho: hay que explicitar cada idea, por lo que no tenés que pensar que a tu pareja le gusta lo mismo que a vos o que tiene iguales necesidades. Una pareja jamás deja de ser de dos individuos.