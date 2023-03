Por qué Fredy Villarreal decidió dejar de hacer el personaje de Figureti

"Gerardo (Sofovich) un día me dijo 'te la tenés que creer un poco más y mejorar el marketing', pero yo soy de barrio. A mí me gusta salir y que la gente me venga a saludar, recibir esa devolución que quizás no tengo arriba del escenario o en un programa de televisión", explica el reconocido actor en diálogo con Clarín en una icónica confitería. De esa manera, Fredy iniciaba la entrevista.

"El verdadero artista lo único que pretende es un público, no le importa el dinero. Quizás sea por el narcisismo, no lo sé...", analiza en voz alta. Y asegura: "Los grandes me recuerdan de la tele y los chicos me reconocen por videos de YouTube".

“La sensación de que hacer bromas en la calle ahora me daría vergüenza. Fue una etapa de mi vida, la de las cámaras ocultas, pero ya pasó”, reconoce Fredy.

“Comencé con las imitaciones porque estaba cansado de viajar con ‘Figureti’. En una época eran tantas las exigencias por lo bien que estaban saliendo las cosas que dije ‘basta’. Hasta he discutido en algún momento con los productores de Videomatch o con Marcelo, ya no recuerdo, pero se pretendía más y yo no podía”, relató el actor.

“Me costó muchísimo dejar de hacerlo. El personaje estaba en su mejor momento y el programa medía 40 puntos de rating. Era muy seductor seguir haciéndolo” explicó acerca de su decisión de abandonar a Figureti, uno de sus personajes más recordados.