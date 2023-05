Por qué hoy se celebra el Día Internacional de Star Wars

La historia del Día Internacional de Star Wars se remonta al año 1979, cuando el Partido Conservador del Reino Unido publicó un anuncio en el diario London Evening News para felicitar a Margaret Thatcher por su reciente elección como primera ministra. El mensaje decía: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations." (Que el 4 de mayo esté contigo, Maggie. Felicitaciones).