Por qué Juan Palomino no ve a su hija hace más de un año

En una entrevista íntima con la revista Pronto, Palomino se abrió y contó detalles de su vínculo como padre además de su rol profesional. Como se lleva con sus hijos y también como mantiene su vínculo con su hija menor, Floriana de 18 años, a pesar de que no la ve hace más de un año según detalló.

Sucede que ella vive en Brasil con su mamá, y respecto a eso detalló que la mayoría de los últimos encuentros han sido a través de la “camarita”, o sea virtuales. “Reconozco que la extraño. También he aprendido a correrme de ese lugar del padre que no puede estar sin los hijos. He sido muy soltador en ese sentido”, comenzó diciendo.