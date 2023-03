Por qué la China Suárez fingió un casamiento con Rusherking

En Intrusos sacaron a relucir el trabajo de averiguación y consiguieron la verdad detrás de todos estos singulares posteos que compartieron decenas de amigos de la pareja. Primero fue Luli Fernández , en Socios, que contó todo lo que sabía. Y, en América, Laura Ubfal arrancó para aclarar todo y sostuvo: "Desde que están juntos, están siempre juntos. Él la contiene, es amoroso. La historia es que este amor crece, pero casamiento, por ahora, no hay".

Y finalmente, Maite Peñoñori especificó con todas las letras el objetivo oculto de Suárez y Tomás con esta viralización de ese contenido tan íntimo: "Es todo mentira. Estuvieron grabando un videoclip que es una colaboración entre Rusherking y la China".

El casamiento de la China Suarez que no fue.mp4 Dijeron que la China Suárez se casó en secreto con Rusherking, pero...

Incluso, la panelista narró la articulación muy fina que ejecutaron la ex de Nico Cabré y Benjamín Vicuña y el trapero para concretar el efecto buscado: "Les pidieron a todos los amigos y familiares que convocaron que suban indicios a sus redes de que realmente estaban yendo a un casamiento".

Todo se engloba en una maquinaria de promoción para generar impacto, y dinero, con una canción que grabaron juntos. Así lo detalló Peñoñori: "Y después cuando les pregunté, te contestaban con un emoji o daban a entender de que no podían decir nada...El 24 de marzo él tiene un recital en el Movistar Arena y querían lanzar este feat con toda la especulación alrededor de esto... No se casaron, fue un rodaje que se hizo en el día de ayer (martes)”.

Por su parte, Guido Záffora realizó una análisis de todo este caso y ponderó a la actriz y Rusherking por llevar a cabo esta publicidad engañosa. "Es una movida de prensa, entiendo. No me parece que esté mal", sostuvo. En contraposición, Karina Iavícoli bramó: "¿Quién es la China Suárez? ¿Es Susana Giménez? La China nos usa y a mi lo que me molesta es cuando nos toman de pelotudos".