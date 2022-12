Por qué Soledad Silveyra no quiere ni que le nombren a Jorge Rial

Sin embargo, pese a que el periodista fue quien reemplazo a la histórica conductora, que logró dejar en memoria de los espectadores frases como “adelante mis valientes”, la relación entre ellos nunca fue para nada buena. Invitada a LAM, el programa de América TV, la actriz decidió contar por qué no se lleva con Rial.

Todo arrancó cuando le consultaron a Solita qué pensaba de Santiago del Moro como conductor de GH. “Cuando me dijeron que la conducción la iba a hacer Santiago del Moro, dije ‘me gusta porque tiene humanidad’. Para mí, Rial no lo tiene. Yo no lo nombro. Iba a decir ‘ese señor’, porque fue muy cruel conmigo”, declaró de manera contundente.