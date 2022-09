Por qué Telefe bajó del Mundial a Lizy Tagliani

Aunque le hubiera gustado viajar al Mundial de Qatar 2022, Lizy no se puede sumar al equipo que cubrirá la Copa del Mundo para Telefé.

Lizy Tagliani y Marley forman una divertida dupla, que ya ha recorrido gran parte del país y muchas ciudades del mundo. Pero esta vez, la conductora no será parte del grupo que acompañará al papá de Mirko en la cobertura del mundial de Qatar 2022.

En LAM , la panelista Fernanda Iglesias aseguró que la versión que tiene ella es que " le dijeron que no vaya porque hay muchas restricciones en estos países árabes. No son muy amigos de la comunidad LGBT y se decidió esto junto con que ella tenía otros trabajos”.

Lizy Tagliani bajada del mundial por Telefé.mp4 Lizy Tagliani habló sobre las dos versiones que circulan sobre la decisión de Telefé de no enviarla al Mundial de Qatar 2022.

Por otra parte, Lourdes Sánchez, quien estaba en LAM como angelita invitada, se comunicó con Lizy y dijo que problema “no es que no quieren que vaya, sino que Lizy está con teatro y además, empezaría a grabar su nuevo programa", que saldría al aire una vez que finalice "Quién es la máscara". El ciclo, donde Lizzy es jurado, empieza dentro de 10 días y ya está todo grabado.

Pero todavía debe grabar el nuevo programa y por eso no sería parte de los seis especiales de Por el Mundial con Marley. "Una de esas estrellas iba a ser Lizy, la es otra Lali Espósito y también Damián Betular”, comentó Fernanda Iglesias y agregó que el lugar que queda vacante será ocupado por Catherine Fulop.

Consultada al respecto por el movilero del programa, Lizy aseguró que los motivos de su ausencia en el mundial tienen que ver con "el trabajo, por el proyecto de mi programa y por 'Quién es la Máscara... cuando vean el programa van a ver que no es por eso, es porque sale de una manera especial el programa".

Sobre las versiones de su imposibilidad de viajar a Qatar por su condición de mujer trans, respondió que "no está bueno, pero hubiese ido igual. Sería ubicada y respetuosa de acuerdo a la cultura de cada uno. No es que soy travesti ahora porque hay leyes... ".

Sostuvo que no tuvo que hablar del tema con Telefé ya que "no hubo necesidad de hablarlo. Desde un primer momento ya sabía que no iba a poder ir". Y recordó que en la previa de su viaje a Rusia 2018 también se habló de la posibilidad de que tuviera problemas para entrar al país por ser travesti.

"Ya había pasado lo mismo con Rusia, aunque un poco más tranquilo, pero finalmente no pasó nada. La pasé hermoso en Rusia", declaró Lizy antes de entrar al teatro para una nueva función de Los Bonobos.