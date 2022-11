Por qué Vignolo no relata el Mundial por la tele y qué "currito" pegó

Un Mundial sin el Pollo no es lo mismo. Por suerte, sin el protagonismo de otras veces, estará presente... Sebastián Vignolo no relatará en la televisión durante Qatar 2022, ya que ESPN no tiene los derechos para la transmisión de los partidos de fútbol. Sin embargo, el periodista de 47 años se las arregló igualmente como para estar presente y ser protagonista en la Copa del Mundo que se desarrollará en la capital Doha entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.