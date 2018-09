Desde la organización, que preside Mauricio Vergara, contaron que la dueña de un instituto de baile de Centenario la presionó para lograr su desvinculación, ya que el credo religioso al que pertenece no acepta la homosexualidad.

La joven docente de 21 años contó a LMN que la situación conflictiva se desató hace poco más de un mes cuando comenzó a recibir observaciones por su forma de vestir y por las coreógrafías de twerking que practicaba con un grupo de adolescentes y jóvenes de hasta 23 años.

"Primero empezó diciendo que la ropa que nos íbamos a poner para una presentación no podía ser así porque iban a ir los padres de las alumnas que eran de la iglesia cristiana evangélica que ella había empezado a ir", comenzó narrando la docente que prefirió mantener su identidad resguardada.

Y agregó: "Luego se metía en mis clases, decía que no quería que los bailes sean muy sensuales. Ella sabe lo que es el twerking, que es diferente del reguetón", remarcando que sus clases eran precisamente de ese estilo de baile que nació a principios de los años '90 en Puerto Rico.

La joven sostuvo que llegó a su límite cuando la dueña del instituto la acusó de acosar a una de las alumnas, situación que fue desmentida por las propias estudiantes a su cargo.

La docente aseguró que terminó yéndose de la escuela de baile porque en esas condiciones era imposible trabajar.

"Le dije que era una falta de respeto lo que había inventado y que estaba haciendo eso por mi orientación sexual. Ella sabía de lo mío porque estudié danzas árabes con ella y la conozco desde los 12 años", señaló.

La encargada de la institución trató de desentenderse del asunto deslizando que la situación de acoso había sido inventada por los padres de la alumna. "Fue ahí cuando le dije que tomaba la decisión de no seguir trabajando ahí por lo que ella estaba diciendo, porque además se lo contó a medio Centenario. Ella estaba haciendo todo para que yo me vaya", expresó indignada la joven. "Ella me contestó que en la iglesia no la dejaban que se relacionara con gente como yo", añadió.

Pese a que la profesora abandonó el instituto en agosto, muchas de sus alumnas optaron por anotarse en otro lugar donde ella comenzó a dar clases.

Por la situación, este lunes, la profesora se acercó a la Mesa por la Igualdad Neuquén donde fue asesorada sobre los pasos a seguir por el caso de discriminación sexual.

Los integrantes de la organización civil se pusieron en contacto con la responsable de Diversidad de la municipalidad de Centenario, Ángela Gutiérrez, para que tome cartas en el asunto. Además prometieron realizar todas las acciones sociales, administrativas, públicas y legales necesarias para que se revierta este caso de discriminación.

