Por un reto de Tiktok, adolescentes detonaron un explosivo y dejaron sorda a una compañera

Padre de la alumna que quedó sorda por un challenge de Tiktok.

Matías recordó cómo fue ese día y la desesperación que le agarró al ver a su hija lastimada: “Yo estaba trabajando, soy personal judicial y estaba en una audiencia. Mi mamá había ido a retirar a mi hijo más pequeño y se encontró con una situación terrible. Azul estaba tirada en el piso de la preceptoría, desvanecida del dolor. El trauma acústico le afectó el equilibrio y no daba más. Empecé a recibir muchas llamadas y cuando veo que es del colegio, me preocupé y tuve que pedir permiso para ir a buscarla”.

Según su testimonio, la ambulancia nunca llegó y su padre la cargó en brazos para llevarla de urgencia al hospital. Todos los estudios le daban mal y decidieron dejarla internada para intervenir quirúrgicamente tres veces consecutivas; después debió someterse a altas dosis de corticoides y a sesiones de cámara hiperbárica que buscaban bajar la inflamación de los tímpanos.

“Este mes y pico de sus tratamientos fue un calvario para ella, el hecho de someterse a los diferentes procedimientos. Sufrió un montón, se perdió muchas cosas. Está muy mal”, expresó Matías.

Hace algunos días se realizó nuevos estudios para ver si habían funcionado las terapias: “Dieron peor de lo que venían dando. El viernes nos enteramos de la triste noticia. Confiábamos en que se iba a reponer porque creíamos que un adolescente se sobrepone mejor a estas cosas, pero resultó trágico. Para resolver su problema, deberá usar implante coclear, pero escucharemos a otros especialistas también”.

Azul Zabaleta.

La noticia para Azul fue devastadora porque en el caso de tener que usar implantes, no podrá volver a practicar deportes de contacto. “Ella juega rugby y karate. Se desvive por los deportes que le gustan y si sucede, no va a poder jugar más”.

La familia de Azul esta desconforme con la actuación de la institución respecto a lo que sucedió. “No llamaron a la policía ni a la división de explosivos, no se hicieron los peritajes correspondientes con el instrumento casero, manipularon las cosas, no se resguardó la escena. Subestimaron todo, hubo muchas irregularidades y no le dieron importancia a lo que pasó”, apuntó Matías.

Comunicado.

Eso fue lo que lo motivó a iniciar una denuncia penal como padre y abogado de la víctima: “La escuela quedó muy corta, los sobrepasó. El director y todos en su equipo son los responsables directos de cuidar y de velar por la seguridad de los alumnos y esto no sucedió. Estoy disconforme con el colegio porque los días que estuvo internada nunca fue un directivo para ofrecernos su ayuda o brindarnos su apoyo. Solo me pidieron que les lleve las boletas para que su seguro se haga cargo de los gastos”.

Hasta el día de hoy, el colegio aún no logró identificar a los autores del challenge de TikTok, donde utilizan una botella y mezclan productos para generar una reacción química. En ese sentido, Zabaleta planteó: “Las autoridades me dicen que no saben nada, que si ha sido una sola persona o, si fueron varios, que han hecho un pacto de silencio; incluso puede ser que las mismas familias los estén cubriendo. Vi tantas irregularidades que me permito desconfiar que no lo sepan”. La UFI N°11 de Mar del Plata tomó intervención en la causa.