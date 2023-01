Por una obra un camión cayó en un pozo: "No estaba señalizada"

Según contó Hugo Fernández, el vecino damnificado, se encontraba de camino a entregar un pedido de calcáreo en el barrio Confluencia, pero encontrándose a cinco cuadras de llegar a destino, su vehículo comenzó a hundirse en medio de la calle. “Iba pasando y aparentemente había una cloaca que no han tapado como corresponde, es decir, han hecho la apertura en la calle, este terreno cedió y se me fue para bajo el camión”, relató Hugo en diálogo con Telefe Neuquén.

Debido a la caída que sufrió quedó “encajado” en el pozo en cuestión y ante su desesperación comenzó a consultar quién era el responsable de esa obra sin señalizar. “He llamado a la municipalidad, al EPAS, a todos y todos me dicen lo mismo: ‘ah no es problemas de nosotros’. Y sinceramente yo ahora no tengo dinero para arreglarlo porque me dedico a vender áridos. No sé cómo lo voy a sacar de acá”, aseguró el hombre.

Por una obra un camión cayó en un pozo (1).jpg

Según explicó el damnificado, se le rompieron los elásticos, la cabina y se torció el chasis. “Está destrozado. Se me fue para abajo en plena calle el camión porque ese pozo no estaba señalizado, no había nada y al ir pasando se me fue de espalda”, reiteró angustiado.

Hugo señaló que no podrá cumplir con los envíos que tenía programados porque este es su único medio de transporte con el que cuenta. “Tengo pedidos para el mediodía y para la tarde y no voy a poder trabajar porque el camión se me quedó destruido”, aseguró.

Por una obra un camión cayó en un pozo (2).jpg

“Dicen que desde antes de diciembre estaba pedida la terminación de obra, pero nunca vinieron a tapar, nadie se hizo cargo de nada, pero si son de ahí para pedir la VTV, seguro, todo, pero ahora que me hacen tirar el camión nadie se hace cargo”, observó.

Es por ello que pide a los responsables de la obra que se hagan cargo de los daños causados, ya que se quedó sin su herramienta de trabajo. “Se cayó hasta la carga que llevaba. Imagínese cómo se fue el camión para abajo y el costado, perdí mis elementos de trabajo”, indicó.