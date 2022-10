Por una visita mal registrada a Chile, no puede acceder a la jubilación

Un vecino de la ciudad de Cipolletti está viviendo una desesperante situación. Es que a raíz de un egreso de Chile que no fue registrado años atrás, no se le permite avanzar con los trámites para su jubilación. Como si fuera poco, la operación que le permitiría terminar con esta irregularidad sólo puede hacerse en el vecino país.

“Inicié mi jubilación hace unos meses. Hasta ahí todo bien porque no se me impidió entregar ningún papel, hasta que hace unos días, desde el estudio que lleva adelante los trámites, me dicen que hay un inconveniente por el cual mi jubilación iba a quedar frenada, por un trámite que sólo yo puedo llevar adelante. Allí también me dicen que tengo que comunicarme con Migraciones porque en el 2017, en Anses tienen registrado un ingreso a Chile, pero no el egreso”, comenzó su relato.