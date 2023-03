Por unos tuits, le destrozaron el auto y está amenazada de muerte

Sin embargo, la bronca siguió afuera del boliche. Cuando Fionna se retiró con su amiga y fueron por el auto, se lo encontraron destrozado.

Corsa dañado 02

"A las 5:05 me encuentro con mi auto todo destrozado enfrente del cajero Santander. Todavía estoy en shock. Mi auto es mi esfuerzo. Tiene roto el parabrisa y una ventana trasera. Lo rompieron con una piedra. Aparte me lo rayaron", detalló la denunciante. Y agregó: "El daño no me lo hicieron a mí porque no me encontraron afuera, si no con la piedra que usaron para romperlo me hubieran partido la cabeza".

Hay testigos del hecho que minutos antes escucharon decir a una de ellas que le iban a destrozar el auto. También se solicitaron las cámaras de seguridad del cajero que estaba cerca. La denunciante no tiene dudas que fueron las chicas con las que ya venía con problemas. Incluso obra como prueba la foto de la mano de una de ellas, cómo le quedó después de haber dañado su vehículo.

Tras la agresión, Fionna se trasladó con su amiga hasta Neuquén y radicó la denuncia en la Comisaría Segunda. También interviene la Fiscalía. "Ayer -por el jueves- mandé las pruebas que me solicitaba. Van a pedir las cámaras y posiblemente una orden de restricción de acercamiento", indicó la joven neuquina.

Corsa dañado 03

El hecho que denunció ocurrió en la madrugada del domingo, y tras la exposición policial recibió amenazas de muerte. Hay historias y videos en Instagram que son prueba fehaciente de lo que dice. "Dicen que me van a hacer mierda, que van a apuñalarme. También a mi amiga y a su nene de cuatro años. Esto no es joda, hay un menor de por medio", sostuvo.

La joven vive con sus padres y está acompañada. No obstante, se siente vulnerada y aseguró que no puede salir tranquila. "Para todo esto, encima que me rompen el auto y estoy sin trabajo, recibo amenazas", expresó.

Reclamó que las agresoras se hagan cargo de cómo le dejaron el auto y del daño psicológico que le están causando. "Es una situación que me supera. Esto asustada y no puedo salir tranquila", acotó. Pero confía en la Justicia.

Según narró las agresoras denunciadas ya están identificadas., tienen entre 18 y 21 años, son de Neuquén y tendrían un buen pasar económico.