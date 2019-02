Porra: "Siempre quiero estar"

“Estoy feliz, uno es feliz jugando y ya a mis 38 años quiero disfrutar dentro de la cancha. Si no es así, ayudar y aportar desde donde me toque, como ha pasado en otras etapas. Yo siempre digo que no pregunto por qué juego, ni tampoco por qué no juego. Es un respeto al técnico, él elige los jugadores. Pero uno siempre quiere estar y quiere jugar, obviamente. Estoy agradecido a Luis (Murúa) por la oportunidad”, expresó Lalo, tras el empate 0 a 0 frente al Albinegro, en el inicio de la reválida del torneo Federal A.