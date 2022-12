Pospusieron el juicio por el crimen de Juliana en Villa Ceferino

La decisión del tribunal no le cayó para nada bien a la fiscal Eugenia Titanti, quien en declaraciones a Telefé Neuquén lamentó la decisión del tribunal. "Es algo que no compartimos. Consideramos que el argumento de que se vulneraba el derecho de defensa de un imputado porque uno de sus dos defensores no concurría a la audiencia del día de hoy no es aceptable, no es procedente. Ambos letrados podían asumir debidamente y correctamente su defensa", indicó la fiscal.