Postergan por un año la revisión integral de tarifas de luz y gas

La suspensión de la RTI no cambiará el esquema de segmentación de tarifas, que seguirá con las categorías y topes previstos. Y tampoco implicará una suspensión de los aumentos de tarifas establecidos para 2023, que se seguirán haciendo con medidas transitorias definidas por el Gobierno y no con un esquema de actualización automática. “Patean el tema para el próximo gobierno. En un año electoral tiene sentido que no quieran revisar tarifas de transporte y distribución para no aumentar tarifas ni subsidios”, aseguraron algunos analistas.